Багатодітна мати на Буковині садила на ланцюг 10-річного сина: поліція проводить розслідування
Жителька Чернівецького району прив’язувала 10-річного сина ланцюгом за ногу. Вона утримувала його у дворі, "щоб не втікав".
Наразі дитину забрали у матері та доставили в лікарню, повідомили у Нацполіції Чернівецької області.
До правоохоронців звернулася староста Старостинського округу, яка помітила прив’язаного ланцюгом хлопчика, коли проходила повз будинок.
34-річна жінка має шістьох дітей – 3, 4, 6, 7 та 10 років, також 14-річну донечку, яка постійно проживає з бабусею.
Чоловік багатодітної сім'ї загинув, тож мати виховує малечу самостійно, розповіла речниця Нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева у коментарі для "УП.Життя".
Вона додала, що жінка раніше не мала проблем із правоохоронцями чи соціальними службами.
Свої дії багатодітна мати назвала методом виховання, бо її малолітній син бешкетував та втікав з дому.
Наразі поліцейські забрали усіх дітей від матері та з'ясовують деталі інциденту. У цей час сини проживатимуть у бабусі та дідуся.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею катування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.