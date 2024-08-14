Багатодітна мати на Буковині садила на ланцюг 10-річного сина: поліція проводить розслідування

У Чернівцях багатодітна жінка садила на ланцюг 10-річного сина

Жителька Чернівецького району прив’язувала 10-річного сина ланцюгом за ногу. Вона утримувала його у дворі, "щоб не втікав".

Наразі дитину забрали у матері та доставили в лікарню, повідомили у Нацполіції Чернівецької області.

До правоохоронців звернулася староста Старостинського округу, яка помітила прив’язаного ланцюгом хлопчика, коли проходила повз будинок.

34-річна жінка має шістьох дітей – 3, 4, 6, 7 та 10 років, також 14-річну донечку, яка постійно проживає з бабусею.

Чоловік багатодітної сім'ї загинув, тож мати виховує малечу самостійно, розповіла речниця Нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева у коментарі для "УП.Життя".

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Свої дії багатодітна мати назвала методом виховання Нацполіція Чернівецької області

Вона додала, що жінка раніше не мала проблем із правоохоронцями чи соціальними службами.

Свої дії багатодітна мати назвала методом виховання, бо її малолітній син бешкетував та втікав з дому.

Наразі поліцейські забрали усіх дітей від матері та з'ясовують деталі інциденту. У цей час сини проживатимуть у бабусі та дідуся.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею катування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.