Давала ляпаси, щоб дитина не заснула: у Києві няні-пенсіонерці висунули обвинувачення

Столичні ювенальні прокурори скерували до суду обвинувачення няні, яка в автобусі давала ляпаси 4-річній дівчинці.

Їй загрожує штраф або виправні роботи, повідомляє Київська міська прокуратура.

У квітні 2024 року у соцмережах з'явилось відео, на якому літня жінка дає ляпаси дитині в автобусі. Мати впізнала на цих кадрах свою доньку та її няню і негайно припинила з жінкою співпрацю. А щоб покарати її, звернулася до поліції.

У прокуратурі Києва в коментарі для "УП. Життя" повідомили, що того ранку няня з дитиною з дозволу матері їхали до церкви в іншому районі міста.

Пенсіонерка заявила правоохоронцям, що нібито домовилася з дитиною: якщо дівчинка почне засинати, "няня" даватиме їй ляпаси.

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У прокуратурі зазначили, що за такі дії няні-пенсіонерці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (850 гривень) або до 200 годин громадських робіт.