"Була щирою і чуйною людиною": у Чернівцях внаслідок атаки РФ загинула 25-річна завідувачка аптеки

У Чернівцях внаслідок нічної атаки 12 липня загинула завідувачка аптеки Діана Кравченко. За два тижні їй мало б виповнитися 26 років.

Про це повідомила керівниця відділу корпоративних комунікацій мережі "Аптека 9-1-1" Валентина Йовенко.

"Вона була щирою, чуйною людиною та справжнім професіоналом, завжди готовою допомогти як колегам, так і відвідувачам аптеки.

Ми щиро співчуваємо родині, близьким та всім, хто знав Діану, і розділяємо їхній біль та скорботу. Нехай світла пам’ять про неї завжди живе у наших серцях", – написали колега дівчини.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня російські війська запустили 26 крилатих ракет і 597 дронів по містах України. Попри збиття більшості повітряних цілей, були влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема житлових будинках.

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