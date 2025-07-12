Вибиті вікна, зламана техніка: через російську атаку пошкоджено корпуси Львівської політехніки

Внаслідок російської масованої атаки в ніч на 12 липня пошкоджень зазнали будівлі Національного університету "Львівська політехніка".

У корпусах № 1, 4 та 5 через обстріл пошкоджені вікна, а також потрощена деяка техніка, що була всередині приміщень.

Про це в коментарі для "УП. Життя" повідомила керівниця пресцентру вишу Наталія Павлишин.

За її словами, жоден працівник університету не постраждав. Наразі масштаби пошкоджень і завдані збитки підраховують.

Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська опублікувала знімок одного з пошкоджених корпусів закладу освіти. На ньому видно вибиті вікна та руйнування, на місці яких працюють спецслужби.

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Фото: Наталія Шаховська/Facebook

Нагадаємо, вночі 12 липня Росія завдала масованого удару, запустивши 597 БпЛА, зокрема 339 "Шахедів" та 26 ракет. За даними Повітряних Сил, зафіксували влучання ракети та 20 ударних безпілотників у п’яти локаціях. Крім того, уламки впали ще в 19 місцях.

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У Львові російський БпЛА влучив у житловий двоповерховий будинок, крім того, горіла покрівля нежитлової будівлі.

Внаслідок атаки в місті за допомогою до медиків звернулися шестеро людей, серед поранених – 11-річний хлопчик. За даними Львівської ОВА, пошкоджень зазнали 46 будинків, а 15 квартир стали непридатними для проживання.