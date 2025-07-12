Вибиті вікна, зламана техніка: через російську атаку пошкоджено корпуси Львівської політехніки
Внаслідок російської масованої атаки в ніч на 12 липня пошкоджень зазнали будівлі Національного університету "Львівська політехніка".
У корпусах № 1, 4 та 5 через обстріл пошкоджені вікна, а також потрощена деяка техніка, що була всередині приміщень.
Про це в коментарі для "УП. Життя" повідомила керівниця пресцентру вишу Наталія Павлишин.
За її словами, жоден працівник університету не постраждав. Наразі масштаби пошкоджень і завдані збитки підраховують.
Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська опублікувала знімок одного з пошкоджених корпусів закладу освіти. На ньому видно вибиті вікна та руйнування, на місці яких працюють спецслужби.
Нагадаємо, вночі 12 липня Росія завдала масованого удару, запустивши 597 БпЛА, зокрема 339 "Шахедів" та 26 ракет. За даними Повітряних Сил, зафіксували влучання ракети та 20 ударних безпілотників у п’яти локаціях. Крім того, уламки впали ще в 19 місцях.
У Львові російський БпЛА влучив у житловий двоповерховий будинок, крім того, горіла покрівля нежитлової будівлі.
Внаслідок атаки в місті за допомогою до медиків звернулися шестеро людей, серед поранених – 11-річний хлопчик. За даними Львівської ОВА, пошкоджень зазнали 46 будинків, а 15 квартир стали непридатними для проживання.