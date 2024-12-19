У гуртожитку на Буковині побили студента: він у лікарні, поліція розслідує справу про катування

У Чернівцях двоє юнаків побили студента у гуртожитку коледжу

На Буковині у гуртожитку двоє юнаків побили студента коледжу. В нього – черепно-мозкова травма і струс мозку. Справу кваліфікували як катування.

Представниця омбудсмена з’ясувала, що адміністрація гуртожитку не повідомила поліцію про інцидент та не забезпечила хлопцю невідкладну медичну допомогу, повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Інцидент стався вранці 14 грудня у гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій. Неповнолітнього хлопця побили двоє юнаків, які не є студентами коледжу та не проживають у гуртожитку.

15 грудня його доправили до лікарні каретою швидкої допомоги. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому ока та забій м’яких тканин носа. Наразі хлопець у лікарні, його стан – середньої важкості.

Як зазначає омбудсмен, відео з побиттям розповсюдили у соцмережах. Після цього його представниця у Чернівецькій області Ірина Ісопенко вирушила до коледжу та медичної установи.

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Вона виявила низку порушень:

адміністрація не повідомила правоохоронні органи про інцидент, який стався у гуртожитку;

юнаку не забезпечили надання невідкладної медичної допомоги;

батьків не поінформували про побиття;

у гуртожитку не було належного контролю за проживанням та відвідуванням;

факти виявлених порушень у гуртожитку ніхто не фіксував.

Також представниця омбудсмена дізналася, що у день інциденту родич студента викликав працівників Нацполіції до закладу та подав заяву про факт побиття.

14 грудня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень неповнолітньому.

Однак 18 грудня прокуратура перекваліфікувала справу на катування (частина 1 статті 127 Кримінального кодексу). Наразі слідство триває.

Нагадаємо, на Хмельниччині через побиття в гуртожитку першокурсник професійного училища втратив селезінку.