У зоні ЧАЕС на міні окупантів підірвався червонокнижний кінь Пржевальського

У Чорнобильській зоні відчуження на міні підірвався червонокнижний кінь Пржевальського.

Його тіло знайшли поблизу колишніх позицій окупантів, повідомили у Державній прикордонній службі (Північний кордон).

Вибух, який стався неподалік кордону із Білоруссю, почули працівники ДПСУ. Вони знайшли понівечене тіло тварини біля одного з покинутих лісових маршрутів, де раніше були позиції російських окупаційних військ.

"Цей трагічний випадок підкреслює довготривалі наслідки військової агресії: навіть після відступу російських військ смертельна небезпека залишається, загрожуючи не лише диким тваринам, а й людям", – наголосили прикордонники.

Кінь Пржевальського загинув поблизу кордону із Білоруссю Північний кордон. Держприкордонслужба/Facebook

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Кінь Пржевальського – це підвид дикого коня, занесений до Червоної книги. Він успішно адаптувався до умов напівдикої природи та став одним із символів екологічного відновлення території, що постраждала від аварії на ЧАЕС.

Наразі Чорнобильська зона закрита для відвідування. У ДПСУ зазначили, що на прикордонні з Білоруссю постійно проводиться інженерне облаштування території та мінування.

Нагадаємо, на території Чорнобильського заповідника знайшли унікальне стадо оленів шляхетних, яке складається з рекордних 23 особин.