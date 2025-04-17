У Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд: вчені помітили стадо з незвичайною кількістю оленів

На території Чорнобильського заповідника знайшли унікальне стадо оленів шляхетних, яке складається з рекордних 23 особин.

Про це стало відомо з результатів щорічних маршрутних обліків копитних тварин, розповіли в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

При цьому працівники установи використовують метод обліку за екскрементами диких тварин. Копитні залишають фекалії до 20 разів на добу, тому завдяки цьому способу вдається точно визначати розміщення та шляхи міграції тварин.

Також вчені використовують різні форми візуальних спостережень – самих звірів найчастіше вдається побачити з авто. Помітивши транспортний засіб, тварини на мить зупиняються, придивляються, але зрештою зникають у хащах. Крім того, за копитними можна детально спостерігати, замаскувавшись у довкіллі.

У ході аналізу фахівці виявили, що на території заповідника зросло навантаження на пасовища. Наслідками цього стало скорочення запасів сухої трав'яної маси, що позитивно впливає на біорізноманіття та зменшує ризики масштабних пожеж.

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Водночас великі скупчення сухої рослинності утворюють види, які копитні майже не їдять – куничник та осока.

Працівники заповідника визначили, що там зросла чисельність червонокнижних коней Пржевальського та оленя шляхетного. Науковцям навіть вдалося помітити незвичайне стадо останніх – до його складу входять 23 особини, що є рекордною кількістю для заповідника.

Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Дорослі особини оленів шляхетних досягають у висоту 1,2 метра, а забарвлення їхньої шерсті змінюється залежно від сезону. Ці тварини мають довгі, рівномірно розгалужені роги.

Міжнародний союз охорони природи визначає оленя шляхетного як вид, що викликає найменше занепокоєння. Водночас фахівці відзначають, що близько 20 підвидів тварини перебувають під загрозою через полювання та втрату середовища проживання.

Фахівці також відзначили, що в Чорнобильському заповіднику скоротилася кількість особин лося європейського. Ймовірною причиною цього вважають обмеження сезонної міграції через кордон із Білоруссю.

"Загалом, дані весняних обліків та спостережень у Чорнобильському заповіднику свідчать про позитивну динаміку: зростання чисельності окремих видів, активне використання пасовищ і розширення ареалів", – підсумували працівники Чорнобильського заповідника.

У квітні 2024 році в Чорнобильському заповіднику помітили новий вид тварини – шакала золотистого, звичайний ареал якого обмежується прибережними регіонами Середземного та Чорного морів.