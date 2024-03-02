Плита з янголом і напис: у найменшому місті Болгарії знайшли артефакти Середньовіччя

Археологи виявили 124 середньовічні артефакти з каменю, кераміки та металу у найменшому місті Мелник на південному заході Болгарії.

Особливою знахідкою став фрагмент середньовічного напису церкви та мармурова плита з серафимами, які виявили під час розкопок у церкві Пресвятої Богородиці, пише Arkeonews.

Вчені кажуть, що ці “скарби” допоможуть їм зазирнути в середньовічне життя цього болгарського містечка.

Ба більше, якщо після таких знахідок маленький Мелник стане туристичним містечком, то отримає нове життя.

Це фрагмент мармурової рельєфної плити XVIII або початку XIX століття із зображенням серафима BTA

Загалом вчені знайшли понад сотню середньовічних та ранньомодерних елементів, але дві знахідки особливо виділялися з-поміж інших.

Це фрагмент середньовічного напису XIII-XIV століть і фрагмент мармурової рельєфної плити XVIII або початку XIX століття із зображенням серафимів (у християнстві – шестикрилі янголи, найближчі до Бога).

Старовинний напис дав науковцям більше інформації про початковий етап будівництва церкви, а уламок мармуру – вкотре показав мистецькі та релігійні традиції того часу.

Напис XIII-XIV століть M. Zlatkov\BTA

Досліджувана церква була побудована у два етапи: перший – з ΧΙΙΙΙ – ΧIV століття, а другий – з середини ХІХ століття.

Спочатку команда розкрила підлогу і дослідила апсиду церкви – напівкруглий виступ будівлі; вівтарна частина християнських церков.

Виявилось, що у XIII-XIV ст. церква сягала 17,35 м у довжину і мала одну апсиду. Потім реставратори працювали над зняттям шару фресок цього періоду.

У Національному археологічному музеї Болгарської академії наук заявили, що частину фресок вдалося врятувати, хоч вони й були подрібнені на частинки.

Фрески XIII-XIV століть. M. Zlatkov, R. Karamanova

Мелник – це найменше місто Болгарії, де нині проживає трохи більш як 200 людей. Але у середні віки він був великим прикордонним містом між Болгарією та Візантією.

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