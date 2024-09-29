У Данії археологи виявили 50 скелетів вікінгів: вчені навіть зможуть провести аналіз ДНК

Під час розкопок великого поховання часів вікінгів у Данії археологи виявили 50 скелетів у хорошому стані. Науковці сподіваються, що подальше їх вивчення допоможе пролити світло на життя нордичних людей, найбільш відомих подорожами морем.

Усі рештки знайшли протягом останніх шести місяців у могильнику площею 2 тисячі м2, повідомляє CBC News. Вчені вважають, що його використовували протягом IX та X століть.

"Величезне поховання" розташоване на південній околиці села Осум, що на острові Фюн (Данія).

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За словами археолога і очільника музею Оденсе Майкла Борре Лунде, виявити таку велику кількість добре збережених скелетів було "справді незвичайно".

Дослідник вважає, що високий рівень води в місцевості та сприятливі умови ґрунту завадили решткам вікінгів розкластися, завдяки чому вони збереглися в хорошому стані.

"Дійсно незвично знаходити стільки добре збережених скелетів одразу. Така знахідка дає надзвичайні можливості для проведення широкого спектру природничих наукових аналізів, які можуть більше сказати про загальний стан здоров'я похованих людей, їх харчування та їхнє походження.

Можливо, аналіз покаже, чи були вікінги, знайдені в могилах, пов'язані одне з одним (родинними зв’язками – ред", – сказав він.

Музей Оденсе/Facebook Музей Оденсе/Facebook

Поруч із рештками знайшли рідкісні артефакти, як-от ножі, скляні перлини та брошки, датовані між 850 та 970 роками, пише Reuters.

На думку археологів, кілька скелетів поховання мали високий соціальний статус, зважаючи на речі, з якими їх поховали.

Хоча артефакти вказують на те, що більшість людей були частиною невеликої громади фермерів, одна жінка була похована з прикрашеним сріблом ножем і шматком скла, що було рідкістю в епоху вікінгів.

Невеликий осколок скла, можливо, використовували як амулет.

За допомогою рентгенівського знімка шару землі вчені виявили брошку – знакову прикрасу епохи вікінгів. На зворотному боці прикраси були мінералізовані фрагменти тканини, що можуть розповісти дослідникам про тип одягу, який носили в той час.

Більшість скелетів із могильника вилучили та передали до музею, де вони чекатимуть на наступний етап дослідження.

Раніше в Норвегії фермер випадково натрапив на унікальний меч вікінгів, який спершу хотів викинути. Науковці встановили, що зброю створили в період від 900 до 1050 року, тобто в епоху вікінгів чи час раннього середньовіччя.