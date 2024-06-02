Хотів викинути: у Норвегії фермер знайшов рідкісний меч, якому понад 1000 років

Фермер з Норвегії разом зі своїм сином виявили рідкісну зброю, коли прибирали занедбану ділянку на фермі, що розташована на півдні країни. Меч датується від 900 до 1050 роками.

Про те, що знайдене фермерами металеве "сміття" насправді є стародавньою рідкісною зброєю, повідомили фахівці Археологічного музею Університету Ловра, інформує Arkeonews.

Спершу Ойвінд Твейтане Ловра хотів викинути знахідку, яку побачив на своєму полі в муніципалітеті Сулдал на півдні Норвегії, однак вчасно зупинився і звернувся до місцевої влади, на запит якої на місце прибули спеціалісти.

"Ми збиралися почати сіяти нову траву на полі, яке багато років не орали. Ми орали поле та збирали каміння, перш ніж відпочити з сусідом, який прийшов у гості.

Тоді я побачив залізний предмет, який збирався викинути, але щойно про це подумав, зрозумів, що це меч", – розповів Ойвінд Твейтане Ловра.

Муніципалітет округу Рогаланд/Facebook Муніципалітет округу Рогаланд/Facebook Муніципалітет округу Рогаланд/Facebook

Ларс Согаард Соренсен, археолог із 25-річним досвідом, і Кім Тунхейм, археолог із 15-річним досвідом, уперше стали свідками такого рідкісного відкриття.

"Це буває дуже рідко. Меч був найбільшим символом статусу в епоху вікінгів, і дозволити носити його було привілеєм. Нам, як археологам, нечасто доводиться стикатися з чимось подібним", – розповів Ларс Согаард Соренсен.

Холодна зброя втратила майже половину довжини, яка тепер складає близько 37 см, але загалом стан збереження меча оцінюють як хороший. На думку археологів, збереженню посприяло те, що меч лежав у щільній глині.

За допомогою рентгену фахівці змогли побачити написи з хрестовим візерунком на лезі. Вони також встановили, що зброя була створена у період від 900 до 1050 року, тобто в епоху вікінгів чи під час раннього середньовіччя.

За словами фахівців, це може бути перший випадок виявлення такої зброї у тому регіоні. Дослідники знайшли близько 170 схожих мечів, лише три-чотири з яких – у Норвегії.

Як зазначають історики, норвезькі ковалі в епоху вікінгів змогли розвинути давню традицію роботи з металами. Згідно із Законом Гулатінга, найстарішого норвезького юридичного документа, вільні люди обов’язково мали носити з собою меч.

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