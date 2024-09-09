Одруження за кілька кліків: у "Дії" з’явилася можливість взяти шлюб по відеозв’язку
У "Дії" з’явилася можливість одружуватися онлайн. Відтепер у застосунку можна зробити пропозицію, подати заяву про шлюб та провести онлайн-церемонію.
Свідоцтво про шлюб підтягнеться онлайн, повідомили у застосунку.
"Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у Дії.
Завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами", – розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Аби одружитися в "Дії", треба:
- бути повнолітніми громадянами України;
- мати верифікований податковий номер;
- мати ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";
- не перебувати в іншому шлюбі;
- якщо розлучені – мати про це дані в реєстрі ДРАЦС.
Сповіщення про пропозицію прийде партнеру чи партнерці в обраному застосунку. Відповісти на нього треба протягом 14 днів. Омріяним "Так" можна поділитися із друзями у соцмережах.
Щоб скористатися послугою, слід:
- оновити "Дію", зайти у "Сервіси" і вибрати "Шлюб онлайн";
- натиснути "Зробити пропозицію" та надіслати сповіщення партнеру/партнерці на зручний месенджер;
- він/вона має відповісти на нього протягом 14 днів;
- після згоди слід протягом 12 годин надати свої дані для заяви;
- система запропонує вільні дати – найближчі для церемонії будуть за 5 днів.
Якщо ви передумали, заяву про шлюб можна скасувати.
Також у "Дії" можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера/партнерки чи зробити подвійне.
У день весілля треба зайти за посиланням у застосунку на онлайн-церемонію. Вона триває до 30 хвилин.
Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. Фізичний документ можна замовити доставкою "Укрпошти" чи забрати у відділенні.
Технічно процес забезпечуватиме платформа відеозвʼязку Webex від американської корпорації Cisco.