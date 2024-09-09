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Одруження за кілька кліків: у "Дії" з’явилася можливість взяти шлюб по відеозв’язку

Альона Павлюк — 9 вересня, 14:38
Одруження за кілька кліків: у Дії з’явилася можливість взяти шлюб по відеозв’язку
У "Дії" з’явилася послуга одруження по відеозв’язку
AntonMatyukha/Depositphotos

У "Дії" з’явилася можливість одружуватися онлайн. Відтепер у застосунку можна зробити пропозицію, подати заяву про шлюб та провести онлайн-церемонію.

Свідоцтво про шлюб підтягнеться онлайн, повідомили у застосунку.

"Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у Дії.

Завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами", розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Аби одружитися в "Дії", треба:

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  • бути повнолітніми громадянами України;
  • мати верифікований податковий номер;
  • мати ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії";
  • не перебувати в іншому шлюбі;
  • якщо розлучені – мати про це дані в реєстрі ДРАЦС.

Сповіщення про пропозицію прийде партнеру чи партнерці в обраному застосунку. Відповісти на нього треба протягом 14 днів. Омріяним "Так" можна поділитися із друзями у соцмережах.

Щоб скористатися послугою, слід:

  • оновити "Дію", зайти у "Сервіси" і вибрати "Шлюб онлайн";
  • натиснути "Зробити пропозицію" та надіслати сповіщення партнеру/партнерці на зручний месенджер;
  • він/вона має відповісти на нього протягом 14 днів;
  • після згоди слід протягом 12 годин надати свої дані для заяви;
  • система запропонує вільні дати – найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Якщо ви передумали, заяву про шлюб можна скасувати.

Також у "Дії" можна визначити, що робити з прізвищем після одруження: залишити своє, взяти прізвище партнера/партнерки чи зробити подвійне.

У день весілля треба зайти за посиланням у застосунку на онлайн-церемонію. Вона триває до 30 хвилин.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. Фізичний документ можна замовити доставкою "Укрпошти" чи забрати у відділенні.

Технічно процес забезпечуватиме платформа відеозвʼязку Webex від американської корпорації Cisco.

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