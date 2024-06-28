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У "Дії" тепер відображатимуться медичні дані: там можна буде укласти декларацію з лікарем

Анастасія Мосорко — 28 червня, 18:18
У Дії тепер відображатимуться медичні дані: там можна буде укласти декларацію з лікарем
у "Дії" відображатимуться медичні дані
everythingposs/DEPOSITPHOTOS

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українцям через застосунок "Дія" відслідковувати медичні дані.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер у застосунку можна:

  • зареєструватися як пацієнт в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ);
  • обрати сімейного лікаря;
  • укласти або розірвати декларацію з обраним лікарем;
  • оновити свої дані в ЕСОЗ (номер телефону чи місце проживання).

"Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро – кілька кліків у "Дії", засвідчили Дія.Підписом – і все готово.

Далі функціонал розшириться", – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Нагадаємо, уже три пари уклали шлюб через застосунок "Дія". Вони одружилися по відеозв’язку.

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