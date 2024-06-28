У "Дії" тепер відображатимуться медичні дані: там можна буде укласти декларацію з лікарем
у "Дії" відображатимуться медичні дані
everythingposs/DEPOSITPHOTOS
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українцям через застосунок "Дія" відслідковувати медичні дані.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тепер у застосунку можна:
- зареєструватися як пацієнт в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ);
- обрати сімейного лікаря;
- укласти або розірвати декларацію з обраним лікарем;
- оновити свої дані в ЕСОЗ (номер телефону чи місце проживання).
"Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро – кілька кліків у "Дії", засвідчили Дія.Підписом – і все готово.
Далі функціонал розшириться", – повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо, уже три пари уклали шлюб через застосунок "Дія". Вони одружилися по відеозв’язку.