Не лікували і зв'язували ременями: у дитячих закладах на Миколаївщині виявили численні порушення

У дитячих закладах на Миколаївщині виявили численні порушення прав дітей

Моніторингова група Офісу омбудсмена та представники громадських організацій відвідали дитячі заклади освіти та виявили грубі порушення прав людини.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена.

Зокрема у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги підопічних "зв’язували" ременями, фіксували у стільцях для годування та дитячих візочках, аби ті не вимагали багато уваги.

Такі дії застосовували і до 6-місячного немовляти – його руки після "зв’язування" були набряклими.

Натомість адміністрація закладу пояснює це "недопущенням травмування".

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"Європейський комітет із питань запобігання катуванням у рекомендаціях неодноразово наголошував на недопущенні застосування методів фіксації щодо неповнолітніх.

Працівники Центру здійснювали фіксацію дітей на власний розсуд, без будь-якого обґрунтування, а також занесення вказаних відомостей до медичної документації дітей, що може бути розцінене як прояв жорстокого поводження із дитиною за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Також в Офісі омбудсмена зауважили, що догляд за 8 дітьми (п’ятеро з яких немовлята, а троє потребують паліативної допомоги) здійснювали двоє працівників. Водночас, згідно з наданими списками, у день візиту у Філії налічувалося 89 працівників.

Окрім того, у підсобних приміщеннях Центру виявили алкогольні напої.

Перебуваючи на Миколаївщині, моніторингова група також відвідала:

Лисогірську спеціальну школу, на базі якої також розміщуються евакуйовані діти з Широколанівської спеціальної школи;

Антонівський мистецький ліцей, до якого також евакуйовано дітей з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації;

Вознесенську спеціальну школу Миколаївської обласної ради.

Серед евакуйованих є:

діти з інвалідністю;

діти, які опинилися в складних життєвих обставинах;

сироти і позбавлені батьківського піклування.

Заклади забезпечують їхнє проживання. Водночас не організовано належного доступу дітей до освітніх, соціальних, медичних, реабілітаційних та інших послуг.

У цих закладах виявили порушення, які мають системний характер. Зокрема йдеться про те, що вихованцям не забезпечили право на освіту: в одному з релокованих закладів діти навчаються дистанційно через месенджери, без доступу до обладнаних класів і спортивних приміщень, які насправді там є.

У Лисогірській спецшколі продовжують ділити дітей на "своїх" та "чужих" (тобто евакуйованих), обмежуючи їм доступ до послуг.

Також в одному з закладів дитині видавали протерміновані психотропні препарати, а в іншому закладі діти захворіли на коросту. Вони 9 днів перебували в ізоляторі без огляду лікаря. Ще одна дитина тривалий час не відвідувала школу через висипи на шкірі. Представники Офісу Омбудсмана викликали "швидку".

Діти з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей приймають душ у спільній ванній кімнаті, яка не замикається на ключ і не має перегородок. Це – порушення приватності.

А учні Широколанівської спецшколи 2 роки користувалися туалетом на вулиці. Їм заборонили користуватися вбиральнею в корпусі. Згодом вона таки стала для них доступною, утім там несправна каналізація, сморід і пліснява.

Крім того, адміністрація Широколанівської спецшколи зачинила укриття через побоювання, що "діти там палитимуть". Немає вільного доступу до укриття, що є критичним для регіону, наближеного до зони бойових дій.

Офіс омбудсмена підготував та направив заяву щодо вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України (катування), до Офісу Генерального прокурора.

Акти реагування спрямовані до Миколаївської обласної військової адміністрації, Міністерства соціальної політики України та інших компетентних органів для усунення порушень прав дитини.