Прив’язували мотузками до ліжок: омбудсмен повідомив про порушення у пансіонаті на Хмельниччині

Офіс омбудсмена перевірив приватний пансіонат для літніх людей у Хмельницькій області

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, у приватному пансіонаті для літніх людей "Промінь життя" виявили грубі порушення прав людини.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена України.

За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, моніторингова група в Хмельницькій області здійснила повторний візит до пансіонату.

На момент перевірки в закладі перебувало 33 підопічних – 24 жінки та 9 чоловіків. Загалом пансіонат "Промінь життя" розрахований для проживання 35 людей.

Уповноважений зазначив, що моніторингова група виявила грубі порушення прав людини. Зокрема 4 людей похилого віку за руки і ноги були прив’язані мотузками до ліжка, щоб вони не могли виходити з кімнат.

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Лубінець заявив, що у пансіонаті порушили свободу та недоторканість людини: кімнати, у яких мешкали підопічні, зачинялися лише ззовні.

Також у пансіонаті проживали 5 людей з розладами психіки. Прикуті до ліжка підопічні не мали необхідних умов для здійснення гігієнічних процедур.

Крім того, у "Промені життя" незадовільні житлові умови: стіни покриті пліснявою, бракує меблів, а кімнати потребують ремонту.

"Омбудсман України негайно направив повідомлення в органи поліції для подальшого реагування. Також суб’єкту господарської діяльності скерують офіційні рекомендації щодо усунення виявлених порушень та запобіганню їх повторенню.

Права людини – це основа свободи, рівності та гідності. Порушення прав тягне за собою відповідальність, адже безкарність руйнує справедливість", – наголосили в Офісі омбудсмена.

Раніше ми розповідали, що на Вінниччині перевірили Яришівський психоневрологічний будинок-інтернат. Підопічні, які проживали у закладі, не мали одягу та ліків.