У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

Сучасний та комфортний центр ментального здоров’я для військових, ветеранів і членів їхніх родин розпочав роботу в місті Дніпро. Це перший центр всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками задля допомоги Силам безпеки й оборони України. Щороку тут понад 4 тисячі захисників і захисниць України та члени їхніх родин зможуть отримувати комплексну допомогу з ментального відновлення.

На першому етапі планується створити щонайменше 25 центрів ПОВЕРНЕННЯ по всій Україні, які можуть надавати безоплатну й фахову допомогу понад 105 тисячам героїв та героїнь щороку. ​​

Новий центр облаштовано на базі одного з ключових медичних закладів Дніпра — міста, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну стало головним хабом допомоги військовим та цивільним, саме тут працюють одні з найпотужніших медичних команд, які щодня рятують життя.

Під час зустрічі з фахівцями реабілітаційного центру ПОВЕРНЕННЯ Віктор Пінчук згадав, як минулого року вони з дружиною Оленою відвідували Героїв і Героїнь у центрах RECOVERY й запитували, яким може бути їхній наступний крок у підтримці Героїв. І всі військові підтвердили потребу в психологічній підтримці.

"Ми розуміємо, що всі потребують психологічної підтримки зараз у країні, мені здається, це мільйони людей. Але найважче нашим Героям і Героїням — вони там, на фронті, постійно ризикують здоров’ям, на превеликий жаль, втрачають побратимів і посестер, і їхні родини теж потребують цієї підтримки. Тому ми зробили перший крок — у цьому році, я сподіваюся, відкриємо мінімум 20 центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ, — розповів засновник мережі.

Усі центри всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ створюються благодійниками на базі державних та комунальних медичних установ. Так, коштом проєкту проведено капітальний ремонт приміщень 1-го поверху основного корпусу дніпровської клінічної лікарні та створено сучасний комфортний центр ментального здоров’я, який відповідає світовим стандартам інклюзивності.

З метою максимально комфортного перебування в центрі ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ створено безбар’єрний простір: широкі дверні прорізи, відсутність порогів, антиковзке покриття на підлозі, інклюзивні санітарні кімнати з площею, достатньою для осіб на кріслах колісних, душові із сидіннями й поручнями. Центр включає рецепцію, кабінети індивідуальної та сімейної психологічної допомоги, кімнату групової терапії, маніпуляційну, приміщення для персоналу. А також палату денного стаціонару.

Дніпровський центр ПОВЕРНЕННЯ надаватиме психотерапевтичну допомогу в методі когнітивно-поведінкової терапії, травмоорієнтованої психотерапії, у межах гештальт-підходу і кризового консультування, у методі наративної психотерапії та сімейного консультування. Окрім того, клієнти центру ПОВЕРНЕННЯ зможуть отримати психіатричну допомогу відповідно до сучасних клінічних протоколів лікування.

Фахівці центру надають допомогу особам, які мають прояви ПТСР, тривожні й депресивні стани, труднощі адаптації та інші наслідки травмуючих подій. Для впровадження комплексної ментальної підтримки в кожному із центрів працюватиме мультидисциплінарна команда, що включає психіатрів, психологів, кейс-менеджерів, психотерапевтів, медичних сестер та соціальних працівників.

"Ми допомагаємо людині відновити цілісність після досвіду, що розбиває її на уламки. Комплексну підтримку забезпечує мультидисциплінарна команда, яка бачить не лише розлади, а й особисту історію, біль і шлях до відновлення. У своїй роботі ми використовуємо доказові методи лікування, психологічного консультування та психотерапії: когнітивно-поведінкову, гештальт- і травмоорієнтовану терапію, техніки стабілізації, саморегуляції та кризове консультування. Особливу увагу приділяємо створенню комфортної атмосфери для повноцінного відновлення людини в безпечному, безбар’єрному середовищі", — говорить Яна Сягайло, завідувачка дніпровського центру ПОВЕРНЕННЯ.

Оснащення центру відповідає сучасним стандартам ментального відновлення: масажне вібраційне крісло — пристрій загального здоров’я та управління стресом — Shiftwave System (США), яке стимулює нервову систему за допомогою пульсуючих хвиль, сприяючи зниженню стресу й покращенню самопочуття, техніка для кабінетів і рецепції, арттерапевтичні матеріали, іграшки-антистрес, йога-килимки, тактильні засоби тощо. Серед доступних ресурсів — фахова література з психології, психіатрії та психотерапії.

Засновники мережі ПОВЕРНЕННЯ Віктор та Олена Пінчуки переконані, що якісне ментальне відновлення можливе завдяки комплексному підходу. Мета проєкту ПОВЕРНЕННЯ — розвивати галузь ментального здоровʼя в Україні через створення всеукраїнської мережі, а також упровадження освітніх програм для фахівців сфери. У співпраці з провідними українськими й міжнародними експертами розробляються спеціалізовані навчальні програми, які допоможуть медичним фахівцям надавати ефективну допомогу тим, хто пережив травму внаслідок війни. Планується, що у 2025 році буде проведено 90 освітніх заходів, зокрема щорічну наукову-практичну конференцію "ПОВЕРНЕННЯ. Шлях до ментального відновлення", яка збере лідерів галузі з усієї України.

На сьогодні Меморандуми про створення центрів ментального здоровʼя ПОВЕРНЕННЯ вже підписано з 15 медичними закладами. У другій половині 2025 року нові центри запрацюють у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, розширюючи географію мережі ПОВЕРНЕННЯ та забезпечуючи доступ до фахової психологічної допомоги ще більшій кількості військових, ветеранів і членів їхніх родин.