У Дніпрі затримали чоловіка, який бив і кидався на жінок: йому призначили психологічну експертизу

Поліція затримала чоловіка, який побив кількох жінок у Дніпрі

У Дніпрі затримали 37-річного чоловіка, який штовхав, бив та кидався на жінок у центрі міста.

Про це повідомили у Національній поліції Дніпра.

Інцидент трапився на вулиці Дмитра Яворницького 21 травня близько 16.00.

На оперативну службу "102" надійшли два виклики від жінок, яких побив невідомий чоловік. Він завдавав ударів в обличчя, по голові тощо. Одна з постраждалих навіть знепритомніла, розповіла речниця Патрульної поліції Дніпра Тетяна Копиленко.

Чоловік кидався на жінок в центрі Дніпра

"Постраждала описала кривдника та передала його прикмети. Екіпажі отримали цей опис і відпрацьовували прилеглу територію. Чоловік рухався в бік вокзалу. Патрульні побачили його, зупинили та затримали", – додала вона.

Речниця Патрульної поліції зазначила, що жінки не очікували такого нападу агресії від чоловіка на центральній вулиці міста.

На камерах "Безпечного міста" черговий також побачив, що чоловік нападає на жінок на вулиці, та вказав напрямок руху порушника екіпажам патрульних.

Станом на 22 травня до поліції звернулись четверо постраждалих жінок. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство. Триває розслідування.

У коментарі для "УП.Життя" в Національної поліції повідомили, що нападник наразі перебуває у психіатричній лікарні, де буде проходити психологічну експертизу.

Нагадаємо, у 2023 році в столиці затримали 51-річного чоловіка за зґвалтування, яке призвело до смерті жінки. Його справу передали до суду.