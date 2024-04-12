Наніс 20 ударів металевою палицею: у Києві чоловік побив охоронця через зауваження

У Києві чоловік побив охоронця магазину металевою палицею через зауваження

У Києві затримали чоловіка, який побив охоронця магазину металевою палицею через зауваження. У потерпілого виникли черепно-мозкова травма та струс мозку.

Зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння, повідомили у Головному управління Національної поліції Києва.

Ситуація трапилася в одному із супермаркетів Солом’янського району столиці. Зловмисником виявився 52-річний уродженець Донеччини.

Правоохоронці встановили, що чоловік зайшов до магазину у нетверезому стані, через що охоронець зробив йому зауваження.

Покупець вийшов із крамниці, а вже за годину повернувся туди з металевою палицею та почав бити нею охоронця. Зловмисник завдав постраждалому близько 20 ударів і втік.

Знімок із камери спостереження Поліція Києва/Facebook

Лікарі діагностували в охоронця відкриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку.

Як повідомив речник поліції Києва Дмитро Грищенко у коментарі для "УП. Життя", потерпілого не госпіталізовували, його стан задовільний.

За добу оперативники розшукали й затримали зловмисника. За словами речника, раніше чоловіка не притягали до відповідальності.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві нетверезий чоловік напав на підлітка на фунікулері. Хлопець впав на скло, отримав смертельний поріз шиї і помер ще до приїзду лікарів.