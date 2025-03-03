В екопарку під Харковом внаслідок влучання російського "Шахеда" загинули кози
У "Фельдман Екопарку" на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули тварини.
"Шахед" влучив біля контактного двору, де жили свійські тварини, у ніч на 3 березня.
Про це повідомила речниця парку Олена Клименко у коментарі "Суспільне Харків".
"Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, кізочки, які були у дворику. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки", – сказала вона.
Доповнено: В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідство встановило, що 3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував селище Лісне у передмісті Харкова, де розташований екопарк.
Внаслідок обстрілу було зруйновано вольєри, загинули тварини.
"Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ", – кажуть правоохоронці.
Нагадаємо, напередодні російський дрон влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, 8 людей постраждали.
4 травня 2022 року під час евакуації тварин з "Фельдман Екопарку" загинув 15-річний волонтер.