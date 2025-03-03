В екопарку під Харковом внаслідок влучання російського "Шахеда" загинули кози

У "Фельдман Екопарку" на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули тварини.

"Шахед" влучив біля контактного двору, де жили свійські тварини, у ніч на 3 березня.

Про це повідомила речниця парку Олена Клименко у коментарі "Суспільне Харків".

"Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, кізочки, які були у дворику. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки", – сказала вона.

Доповнено: В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Слідство встановило, що 3 березня близько 1:00 ворожий БпЛА атакував селище Лісне у передмісті Харкова, де розташований екопарк.

Внаслідок обстрілу було зруйновано вольєри, загинули тварини.

"Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ", – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні російський дрон влучив у багатоповерхівку в центрі Харкова, 8 людей постраждали.

4 травня 2022 року під час евакуації тварин з "Фельдман Екопарку" загинув 15-річний волонтер.