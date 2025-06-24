У Франції 145 людей постраждали від уколів шприцами під час вуличного фестивалю

У Франції 145 людей звернулися до правоохоронців із заявами про напади із використанням шприців. Це сталося під час щорічного музичного фестивалю Fête de la Musique ("(Свято музики").

Поліція вже затримала 12 підозрюваних, розпочато розслідування, повідомляє The Guardian.

Мільйони людей вийшли на вулиці французьких міст ввечері 21 червня, щоб долучитися до святкувань. У Парижі, за словами місцевої влади, зафіксували "безпрецедентну кількість" учасників.

Перед фестивалем деякі активістки попереджали про заклики в соцмережах атакувати жінок шприцами. Хто саме поширював ці дописи – невідомо.

У Міністерстві внутрішніх справ Франції повідомили, що по всій країні сталося 145 нападів. Паризька поліція зафіксувала 13 таких випадків у столиці. Частину потерпілих доправили до лікарень для проведення токсикологічного аналізу.

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Водночас наразі не відомо, чи йдеться про так звані "уколи для зґвалтування" – наркотичні речовини, які часто використовують зловмисники.

У Парижі поліція розслідує щонайменше три інциденти, в яких постраждали зокрема 15-річна дівчина та 18-річний юнак. Усі троє, за даними прокуратури, повідомляли про погане самопочуття після уколу.

Загалом у країні вже затримано 12 підозрюваних. Серед них – четверо мешканців міста Анґулем, які, за даними поліції, могли вчинити до 50 атак.

Ще двох чоловіків заарештували у Меці: в одного з них знайшли шприц, а іншого опізнала постраждала. За інформацією прокуратури, жертвами стали неповнолітні, а один із підозрюваних – 20-річний чоловік – вже мав проблеми із законом через насильство.

Повідомлення про подібні інциденти надійшли також із Еврьо, Руана, Тура та інших міст.

Жінки скаржилися на подібні випадки і під час Fête de la Musique 2022. Видання Agence France-Presse тоді повідомляло, що згідно з поліцейською доповіддю, сліди від шприців зазвичай виявлялися на руках, сідницях або спині – і часто постраждалі не бачили, хто саме їх вколов.

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