Останній газетяр: у Франції нагородять чоловіка, який понад 50 років продає газети на вулицях Парижа

У Франції престижною нагородою відзначать чоловіка, який понад 50 років продає газети на вулицях Парижа.

Його називають "останнім газетярем", пишуть Reuters та The New York Times.

Алі Акбар народився у Пакистані в 1953 році у багатодітній родині та мав 10 братів і сестер. Сім’я жила у бідності. Хлопець у 12 років покинув школу та згодом поїхав у Європу в пошуках кращого життя.

Після декількох років поневірянь, у 1973-му він переїхав у Париж і побачив на вулиці аргентинського студента, який торгував газетами. Так він вирішив і собі взятися за цю справу.

Спершу чоловік продавав сатиричний тижневик Charlie Hebdo. Примірники він купував у кіоску і перепродував їх за вищою ціною, щоб мати невеликий прибуток.

Навіть у 1970-х, не кажучи вже про 2025-й, професія продавця газет втрачала популярність та актуальність. Це не зупинило Алі Акбара: чоловік досі продає газети просто на вулицях, зачаровуючи людей гумором, енергією та відданістю своїй справі. У Франції його називають "останнім продавцем газет".

"У мене є свій спосіб продажу газет. Я намагаюся жартувати, змусити людей сміятися. Стараюсь бути позитивним і створювати атмосферу. Намагаюся дістатися до сердець людей, а не до їхніх кишень", – розповів про свій спосіб роботи Алі Акбар.

Наразі він продає газету Le Monde і заробляє в середньому 70 доларів за день. Чоловік практично ніколи не має вихідних.

"Я продаю близько 20 примірників Le Monde за вісім годин. Зараз усе цифрове… Люди просто не купують газети", – поділився він.

Чоловік планує й далі працювати, доки йому дозволятиме здоров’я.

За відданість своїй справі у вересні президент Еммануель Макрон нагородить його Національним орденом "За заслуги" перед Францією.

Алі Акбар на це пожартував, що, можливо, нагорода "допоможе йому нарешті отримати французький паспорт". Чоловік досі не має громадянства Франції, хоч вже давно подав заяву, щоб його отримати.