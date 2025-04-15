У спортзалі в Франції під час сеансу кріотерапії померла жінка, ще одна – у реанімації

У Франції під час сеансу кріотерапії в спортзалі загинула 29-річна жінка, яка задихнулася внаслідок витоку азоту. Інша постраждала наразі перебуває у реанімації.

Нещасний випадок трапився ввечері 14 квітня у одному зі спортивних центрів у Парижі, повідомляють The Guardian та France24.

Наразі відомо, що працівниця тренажерного залу втратила свідомість через витік азоту з кріокамери, яку відремонтували раніше того ж дня. Цей газ без кольору і запаху використовують для створення атмосфери екстремальних мінусових температур.

Також постраждала 34-річна відвідувачка спорткомплексу, її госпіталізували.

Врятувати жінок намагались троє інших людей, однак, вони також отруїлись, і їх доправили в лікарню. По приїзду медиків з будівлі евакуювали 150 людей.

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Наразі поліція та інспектори з’ясовують причини інциденту.

"Для встановлення точної причини смерті буде проведено розтин трупів і токсикологічний аналіз", – сказав речник прокуратури Парижа.

Кріотерапія – методика, особливо популярна серед спортсменів для зменшення болю у м’язах та для покращення кровообігу.

Під впливом температури нижче нуля протягом двох-трьох хвилин виділяються адреналін та ендорфіни, а серце працює швидше. У цей момент організм прискорює відновлення тканин, а біль у м’язах зменшується.

Сучасна кріотерапія часто передбачає використання рідкого азоту або закису азоту. Для цього облаштовують спеціальні кабіни.

Це не перший трагічний інцидент, пов’язаний із кріотерапією. У 2015 році в Лас-Вегасі 24-річна жінка замерзла на смерть у кріотерапевтичній камері в спа-центрі. Вона увійшла в післяробочий час і лише наступного дня її виявив колега.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справу косметологині у Харкові, щодо якої поліції відкрила кримінальне провадження через смерть пацієнтки. Жінка померла після введення анестезії.