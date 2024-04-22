Як в 2024 році вступити до військових закладів освіти – пояснює Генштаб

Кінцевим терміном подачі заяв є 1 липня, конкурсний відбір має завершитися до 30 липня.

Генеральний штаб України опублікував умови вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та закладів фахової передвищої військової освіти і розповів про етапи відбору.

Відомство повідомляє про терміни цьогорічної вступної кампанії на військові спеціальності до ВВНЗ, ВНП ЗВО (вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділфі закладів вищої освіти держави) та закладів фахової передвищої освіти.

Перший етап триватиме до 1-го липня 2024 року.

У цей час цивільні, які хочуть вступити до військових освітніх закладів, мають звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем проживання чи перебування на обліку. Після подачі заяви та необхідних документів уповноважені особи складають особову справу.

У випадку неможливості звернення до зазначених установ цивільні абітурієнти можуть особисто або поштою (у тому числі електронною) надіслати заяву та документи безпосередньо до приймальної комісії обраного закладу освіти до 20 липня.

Військові мають подати рапорт та відповідні документи до служби персоналу військової частини.

До 1-го липня необхідно також пройти первинний медичний огляд. Його здійснюють у ТЦК чи військовій частині. Якщо вступники не можуть отримати висновок військово-медичної комісії там, огляд також можна пройти у військових закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти.

Другий етап триватиме з 20-го по 30-те липня 2024 року.

У цей час відбудеться конкурсний відбір на навчання абітурієнтів, що здобуватимуть освітній ступінь "Фахового молодшого бакалавра", "Бакалавра" та "Магістра" (для ветеринарного спрямування).

Конкурсний відбір здійснюють приймальні комісії, у тому числі виїзним складом. Він буде проходити в місцях, визначених закладами освіти.

Зарахування до відбору до закладів фахової передвищої військової освіти відбувається виключно після вступного випробування (перевірки знань із 4 конкурсних предметів), форму і порядок якого визначає сам освітній заклад.

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Вступники на базі повної загальної середньої освіти (закінчені 11 класів) можуть обрати формат конкурсу при вступі між двох варіантів:

за результатами вступного випробування;

за результатами національного мультипредметного тесту 2022, 2023 та 2024 років (4 конкурсні предмети) або зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року (3 конкурсні предмети).

Вступники на освітні програми для здобуття освітнього ступеня "Магістра" беруть участь у конкурсі за результатами вступних випробувань.

Усі охочі навчатися у військових закладах освіти мають скласти іспит з фізичної підготовки та пройти професійно-психологічне обстеження.

Зарахування – завершальний етап вступу. Повідомляється, що його кінцевим строком визначено перше серпня 2024 року.

Особливості організації прийому до ад’юнктур (аналог аспірантури для військових) ВВНЗ, ВНП ЗВО і наукових установ для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії визначено у відповідному наказі.

Детальніше із правилами прийому, змістом заяви на вступ та переліком необхідних документів можна ознайомитися в Довіднику Міністерства оборони України для вступників.

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