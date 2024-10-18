У Google-перекладачі з’явилася кримськотатарська мова на латиниці

У Google Translate відтепер доступний переклад на кримськотатарську мову латиницею.

Про це у своєму Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Раніше такою функцією можна було скористатися лише за допомогою підрядкової транслітерації.

"А ви всі вже звернули увагу, що тепер Google здійснює переклади кримськотатарською мовою латинкою? Поки що можна обирати два варіанти: латиницю та кирилицю", – йдеться у повідомленні.

Кримськотатарська мова у Google-перекладачі з’явилася у червні 2024 року. Тоді у Міністерстві закордонних справ зазначили, що ця "важлива ініціатива демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти".

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Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили курс кримськотатарської мови та літератури для школярів. Він буде доступним для учнів 5-6 класів НУШ.

Також Мінреінтеграції разом з громадською організацією QIRI’M Young запустило електронну базу текстів кримськотатарською – Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ). Там зібрані тексти різних жанрів та історичних епох, які використовуватимуть для навчальних проєктів, наукових досліджень і розробки програм.