В Україні запустили курс кримськотатарської мови та літератури для школярів

Курс кримськотатарської мови та літератури доступний для учнів середньої школи

В Україні запустили новий курс кримськотатарської мови та літератури. Він буде доступний для учнів 5-6 класів "Нової української школи" (НУШ).

Про це повідомило Міністерство освіти та науки.

Зазначається, що цей курс розроблений спільно з платформою "Всеукраїнська школа онлайн". Він складається зі 140 уроків, в ході яких діти зможуть ближче познайомитися з культурою, мовою та літературою кримських татар.

Курс можуть пройти всі охочі – він у відкритому доступі. Його розробляли провідні фахівці та носії культури.

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"Цей курс – можливість зберегти та розвинути унікальну мову і культуру кримських татар, забезпечити доступ до якісної освіти незалежно від місця проживання учнів.

Кожен урок – подорож традиціями, історією та природою Криму", – зазначили в МОН.

Раніше ми розповідали, що географічним назвам у тимчасово окупованому Криму повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою.