В Україні запустили курс кримськотатарської мови та літератури для школярів
В Україні запустили новий курс кримськотатарської мови та літератури. Він буде доступний для учнів 5-6 класів "Нової української школи" (НУШ).
Про це повідомило Міністерство освіти та науки.
Зазначається, що цей курс розроблений спільно з платформою "Всеукраїнська школа онлайн". Він складається зі 140 уроків, в ході яких діти зможуть ближче познайомитися з культурою, мовою та літературою кримських татар.
Курс можуть пройти всі охочі – він у відкритому доступі. Його розробляли провідні фахівці та носії культури.
"Цей курс – можливість зберегти та розвинути унікальну мову і культуру кримських татар, забезпечити доступ до якісної освіти незалежно від місця проживання учнів.
Кожен урок – подорож традиціями, історією та природою Криму", – зазначили в МОН.
Раніше ми розповідали, що географічним назвам у тимчасово окупованому Криму повернуть історичні найменування кримськотатарською мовою.