Планувала придбати авто: у Харкові затримали жінку, яка за 20 тисяч доларів продала свою доньку

У Харкові затримали жінку, яка продала свою доньку, щоб купити авто

У Харкові затримали 22-річну місцеву мешканку, яка продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів США.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Національній поліції України.

За даними слідства, дівчинка народилася 1 грудня 2024 року. У січні 2025-го жінка вирішила продати її своїй знайомій та домовилася про зустріч. За двомісячну доньку підозрювана хотіла винагороду у розмірі 20 тисяч доларів США.

"Інформацію про пошук клієнта для продажу власної дитини отримали оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Після ретельної перевірки вона підтвердилася. 22-річна жінка, яка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців, не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися", – розповіли у Нацполіції.

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Слідчі та оперативники затримали жінку 12 лютого під час передачі дитини та отримання обумовленої суми, додали в Офісі Генпрокурора. На ці кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто.

Старшого сина 22-річної харків’янки оглянули лікарі. Наразі він під їхньою опікою.

Жінці оголосили підозру за частиною 3 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Раніше ми розповідали, що у Дніпрі 19-річна дівчина намагалася продати свого дворічного сина за 1 мільйон гривень. На ці кошти вона планувала відкрити бізнес.