Хотіла відкрити бізнес: у Дніпрі дівчина намагалася продати свого 2-річного сина за 1 млн грн

19-річна дніпрянка намагалася продати свого сина за 1 мільйон гривень

У Дніпрі затримали 19-річну дівчину, яка намагалася продати свого дворічного сина за 1 мільйон гривень. Дитина "заважала їй влаштовувати особисте життя".

На ці гроші дніпрянка планувала відкрити бізнес, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Дівчина не бажала виховувати й піклуватися про дитину. Вона знайшла бездітну жінку й запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 мільйон гривень.

19-річна дніпрянка під час затримання Дніпропетровська обласна прокуратура

Дніпрянку затримали під час передачі дитини. Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми, вчинена стосовно малолітнього.

Наразі вирішується питання про обрання дівчині запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Луцьку жінка намагалася продати немовля своєї подруги за 30 тисяч доларів.