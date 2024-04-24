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Хотіла відкрити бізнес: у Дніпрі дівчина намагалася продати свого 2-річного сина за 1 млн грн

Альона Павлюк — 24 квітня, 16:04
Хотіла відкрити бізнес: у Дніпрі дівчина намагалася продати свого 2-річного сина за 1 млн грн
19-річна дніпрянка намагалася продати свого сина за 1 мільйон гривень
Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі затримали 19-річну дівчину, яка намагалася продати свого дворічного сина за 1 мільйон гривень. Дитина "заважала їй влаштовувати особисте життя".

На ці гроші дніпрянка планувала відкрити бізнес, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Дівчина не бажала виховувати й піклуватися про дитину. Вона знайшла бездітну жінку й запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 мільйон гривень.

Дніпрянка намагалася продати дитину
19-річна дніпрянка під час затримання
Дніпропетровська обласна прокуратура

Дніпрянку затримали під час передачі дитини. Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми, вчинена стосовно малолітнього.

Наразі вирішується питання про обрання дівчині запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Луцьку жінка намагалася продати немовля своєї подруги за 30 тисяч доларів.

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