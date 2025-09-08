Назвався охоронцем і зґвалтував на кладовищі: у Харкові затримали кривдника 15-річної дівчинки

У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчинку на цвинтарі, перед тим звинувативши її у нібито "співпраці з російськими спецслужбами".

Слідчі за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні тяжкого злочину, повідомляє поліція Харківщини.

За версією слідства, 5 вересня близько 18:20 біля кладовища до дівчини підійшов невідомий чоловік, який представився охоронцем.

Під приводом перевірки документів він оглянув речі та телефон потерпілої, почав звинувачувати її у "співпраці зі спецслужбами РФ", а потім – змусив пройти на територію кладовища, де залякав і зґвалтував.

За кілька годин після злочину дівчина звернулася до поліції.

РЕКЛАМА:

"Після отримання повідомлення правоохоронці негайно розпочали першочергові слідчо-оперативні заходи. Працівники поліції відпрацювали прилеглу територію та отримали відеозаписи з камер, на яких був зафіксований нападник", – кажуть правоохоронці.

Особу кривдника встановили: це 35-річний місцевий житель, безробітний та раніше неодноразово судимий.

Фігуранта затримали, а під час обшуку з його помешкання вилучили велосипед, на якому той пересувався у день злочину, одяг та мобільний телефон.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає увʼязнення на строк до 12 років.