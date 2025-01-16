У Хмельницькому знайшли породіллю, яка викинула немовля на смітник – поліція

Поліція знайшла породіллю, яка лишила немовля на смітнику

У Хмельницькому поліцейські встановили особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину на смітнику.

Про це повідомили у Національній поліції.

Ввечері 15 січня до поліції надійшов виклик: перехожі повідомили про немовля, яке знайшли поряд зі сміттєвими баками на вулиці Тернопільській.

Породіллю та немовля госпіталізували до лікарні Національна поліція

Правоохоронці також викликали "швидку", щоб доставити немовля до лікарні.

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Згодом слідчі встановили особу породіллі – нею виявилась 36-річна місцева жителька. Вона народила сина вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю.

Жінку також госпіталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу та з'ясовують усі деталі інциденту.