Уряд має намір створити реєстр школярів за кордоном

У Кабміні пропонують створити реєстр учнів за кордоном

У Кабміні вважають за потрібне запровадити єдиний електронний облік українських учнів за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Значна кількість учнів, які перебувають за кордоном, навчаються у "Міжнародній українській школі". МУШ – державна міжнародна школа дистанційного навчання, створена МОН для українських школярів віком від 6 до 17 років, які постійно чи тимчасово перебувають за кордоном.

Наразі в школі понад 1000 учнів здобувають освіту екстерном, і близько 5000 – навчаються у освітніх центрах в 11 країнах. Документи для вступу у МУШ можна надіслати поштою на електронну адресу: [email protected].

Утім, для системного вирішення цього питання потрібно запровадити єдиний реєстр обліку учнів за кордоном, вважають у Мінреінтеграції.

Під час наради посадовці запропонували дозволити МУШ:

приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз’яснення;

створити освітній осередок, який акумулюватиме співпрацю з українськими школами за кордоном.



Нагадаємо, за даними ООН станом на 10 квітня 2024 року понад 6 мільйонів українців покинули Україну від початку повномасштабного вторгнення. А тимчасовий захист у країнах ЄС, згідно інформації Євростату станом на 29 лютого 2024 року отримали понад 2 млн людей. Третина з них – діти (32,9%).

В офісі освітнього омбудсмена вважають, що за кордоном можуть перебувати 1 млн українських дітей шкільного віку.

Раніше ми розповідали про те, як результати навчання за кордоном зараховуватимуть в Україні.