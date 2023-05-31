Як результати навчання за кордоном зараховуватимуть в Україні – пояснює очільник МОН

Результати навчання дітей, які через військову агресію Росії вчаться за кордоном, зараховуватимуть в Україні.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Українським школам рекомендують враховувати результати успішності з тих предметів, які дублюються в іноземних та українських навчальних закладах.

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Це буде можливим за наявності довідки із закладу, де дитина навчалася поза межами України. А з таких предметів, як українська мова, література та історія України, учням доведеться додатково пройти оцінювання онлайн та отримати річну оцінку.

Якщо довідки з закордонної школи не буде, потрібно скласти додаткове оцінювання. Для учнів 5-8 та 10-го класів воно може проводитися навіть у форматі 2-бальної шкали, тобто вчитель зазначатиме – чи склали іспит, чи ні.

Свідоцтво про здобуття освіти за цей рік зможуть отримати діти, які перебувають за кордоном та навчаються в українських школах онлайн. Якщо дитина завершила очно лише заклад за межами України – його атестат також визнаватимуть.

"Зарахування до шкіл після повернення в Україну здійснюється за заявою одного з батьків, опікунів чи законних представників. Дитину зараховують в ту ж школу, де навчалася раніше, або до іншої (обирають батьки)", – зазначили в МОН.

Нагадаємо, українські біженці за кордоном мають право продовжити навчання у своїй школі онлайн, долучитись до дистанційного навчання в іншій, здобувати освіту за індивідуальною або домашньою формою навчання, вчитися екстерном або навчатися очно в місцевій школі.