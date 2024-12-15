У Камбоджі впіймали шість сомів найрідкіснішого зникаючого виду: їх одразу ж випустили на волю

Учені збирають інформацію про те, як соми мігрують, де живуть і який загальний стан здоровʼя виду.

У Камбоджі впродовж тижня спіймали і відпустили шість гігантських сомів Меконгу – це один із найбільших і найрідкісніших видів прісноводних риб у світі.

Оскільки цей вид перебуває під загрозою зникнення, така знахідка дає надію на відновлення його чисельності, пише The Guardian.

Сомів Меконгу називають підводними гігантами, адже вони можуть виростати до 3 метрів у довжину і важити до 300 кілограмів.

Меконгський гігантський сом буквально "вплетений" у культурну канву регіону: він зображений на 3000-річних наскельних малюнках, його згадують у фольклорі та вважають символом річки.

Зараз особин цього виду можна зустріти в річці Меконг лише на південному сході Азії, але колись вони населяли всю течію річки – від її витоку у В’єтнамі до північної частини в китайській провінції Юньнань.

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За останні десятиліття популяція цих сомів впала на 80% через надмірний вилов риби та дамби, які блокують міграційний шлях риби до нересту.

Мало хто з людей, які живуть уздовж течії річки, коли-небудь бачили гігантського сома. Тож виявлення шістьох таких особин протягом п’яти днів – безпрецедентний випадок.

Перші дві рибини виявили у притоці Меконгу, неподалік від столиці Камбоджі. Їм дали розпізнавальні бирки та відпустили. Згодом рибалки спіймали ще чотирьох гігантських сомів, двоє з яких були довжиною понад 2 метри і важили 120 кілограмів і 131 кілограм відповідно.

"Це обнадійлива ознака того, що вид не перебуває під неминучою загрозою зникнення у найближчі кілька років. Це дає нам час для здійснення природоохоронних заходів і продовження згинання кривої від занепаду до відновлення", – сказав доктор Зеб Хоган, біолог-дослідник Університету Невади в Ріно, який керує проектом "Чудеса Меконгу" (у його рамках вчені збирають інформацію про те, як соми мігрують, де живуть і який загальний стан здоров'я виду).

Окрім гігантського сома Меконгу, у річці також водяться інші великі риби, зокрема гігантський скат і лососевий короп, якого вважали вимерлим до початку цього року.

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