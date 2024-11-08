Вперше в історії: у США клонована тхориця народила дитинчат

У Смітсонівському національному зоопарку (штат Вірджинія) перше в історії клонована чорнонога тхориця Антонія народила двох дитинчат.

Цей вид тварин перебуває під загрозою зникнення, повідомляє Служба рибних ресурсів та дикої природи США.

Антонія народила двох здорових нащадків після спаровування з 3-річним самцем чорноногого тхора Урчіном.

"Це перший випадок, коли клонований зникаючий вид у США породив потомство. Це важливий крок вперед, який демонструє потенціал клонування для збереження видів", – наголосили в Смітсонівському національному зоопарку.

Одне з трьох дитинчат, яких народила Антонія, померло незабаром після народження. Інші двоє – самець і самка – почуваються добре, вони перебувають під наглядом працівників звіринця. Вони залишаться в установі для подальших досліджень – їх не планують випускати у дику природу.

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"Успішне розведення та подальше народження дитинчат Антонії знаменує собою важливу віху в збереженні видів, що перебувають під загрозою зникнення", – сказав науковець зі Смітсонівського інституту Пол Марінарі.

Дитинчата Антонії – самець і самка Фото: Смітсонівський національний зоопарк

Для клонування Антонії вчені використовували зразки тканин, зібрані в 1988 році від чорноногої тхориці на ім’я Вілла. Її генетичний матеріал містить у три рази більше генетичного різноманіття, ніж є у нинішній популяції чорноногих тхорів – усі вони походять лише від семи особин, які вижили.

Введення генів, які раніше не були представлені, може зіграти ключову роль у збільшенні генетичного різноманіття виду – це життєво важливо для його здорового і довгострокового відновлення, кажуть вчені.

Раніше ми розповідали, що американські вчені пропонують відправити біорезервуар зі зразками найважливіших тварин і рослин на Місяць, щоб врятувати біорізноманіття Землі. На думку дослідників, місячна капсула допоможе врятувати багатьох рідкісних представників флори і фауни від діяльності людини та кліматичних змін.