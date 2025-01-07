У Карпатах на горі Брецкул зійшла лавина

6 січня на східному схилі гори Брецкул у Карпатах зійшла лавина об’ємом 1280 куб. м.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Лавина зійшла між 15 та 16 годинами.

Обстеження лавинних осередків підтвердило факт сходження хуртовинного снігу. Інформації про пошкодження чи постраждалих немає.

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Гора Брецкул висотою 1911 м. є частиною масиву Чорногора та розташована у високогірній зоні, де активно проводяться спостереження за сніголавинними процесами. На висоті 1550 м функціонує метеостанція та біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України.

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