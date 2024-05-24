Перший святий міленіал: Католицька церква канонізує 15-річного хлопця, який помер від лейкемії

Хлопець родом із Лондона, який помер у віці 15 років від лейкемії, стане першим святим Католицької церкви, який належить до покоління міленіалів.

Папа Римський підтвердив два "посмертних дива", що сталися завдяки Карло Акутісу, повідомляє The Guardian.

Раніше Папа Франциск канонізував 912 людей, однак найпізніша дата народження серед них – це 1926 рік.

Карло Акутіс народився у Лондоні в 1991 році. У дитинстві разом із батьками-італійцями хлопець переїхав до Мілану.

Карло допомагав поширювати римо-католицьке вчення в інтернеті аж до своєї смерті від раку крові у 2006 році.

Антонія Сальцано, мама хлопця, розповідала, що з трирічного віку її син постійно просив заходити до церков, повз які вони проїжджали в Мілані, і жертвував свої кишенькові гроші бідним людям у місті.

За її словами, Карло також підтримував однокласників, чиї батьки розлучалися, захищав однолітків-інвалідів, коли над ними знущалися, носив їжу і спальні мішки міланським безхатченкам, яким не було де спати.

Хлопець навчився програмувати ще в початковій школі, а потім використовував свої навички для створення вебсайтів для католицьких організацій. Зокрема, один із них документував чудеса по всьому світу.

У католицизмі люди можуть молитися до померлих, які, на їхню думку, перебувають на небесах. Під час цього можна просити, наприклад, про одужання від хвороби. Якщо після цього людина несподівано стає здоровою, Ватикан може класифікувати це як диво.

Коли померлому приписують два дива, які схвалює Папа Римський, він претендує на зарахування до лику святих.

23 травня Папа Римський Франциск постановив, що Акутісу приписується друге посмертне диво, що робить підлітка гідним канонізації.

Перше диво Карло Папа Римський вже затвердив. Тоді семирічний хлопчик із Бразилії вилікувався від рідкісного захворювання підшлункової залози після того, як доторкнувся до однієї з футболок Акутіса. Також від імені дитини до померлого хлопця молився священник.

Друге диво трапилося з дівчиною із Коста-Ріки, яка одужала після того, як потрапила у велосипедну аварію у Флоренції у 2022 році.

Тоді 21-річній Валерії Вальверде зробили екстрену трепанацію черепа, щоб зменшити тиск на мозок. Дівчина була у критичному стані. Через шість днів її мати пішла молитися за одужання дочки до гробниці Акутіса в місті Ассізі.

У церкві стверджують, що того ж дня Вальверде почала дихати без апарату штучної вентиляції легенів, почала рухати верхніми кінцівками та розмовляти.

Через 10 днів дівчину виписали з реанімації, а сканування показало, що забій головного мозку зник.