У "Київ Цифровий" тепер можна переглянути мапу вбиралень в офлайн-режимі – КМДА
У мобільному застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна переглядати мапу міських вбиралень в офлайн-режимі.
Про це повідомив заступник очільника Київської міської державної адміністрації з питань у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.
За його словами, застосунок оновили, додавши низку нових функцій.
Тепер, щоб увійти в застосунок, окрім sms, для авторизації можна вибрати опцію телефонного дзвінка.
Також в оновленій версії можна швидше створити QR-квиток на будь-які послуги, оскільки функцію розмістили на головному екрані.
Крім цього, розмежували розділи "Проїзні" та "Поїздки".
"Також зʼявилась можливість ділитися новинами, які ви отримуєте у пуш-сповіщеннях", – додав Петро Оленич.
Раніше ми розповідали, чому жінкам потрібно у 2-3 рази більше туалетних кабінок, ніж чоловікам.