У "Київ Цифровий" тепер можна переглянути мапу вбиралень в офлайн-режимі – КМДА

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна переглядати мапу міських вбиралень в офлайн-режимі.

Про це повідомив заступник очільника Київської міської державної адміністрації з питань у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

За його словами, застосунок оновили, додавши низку нових функцій.

Тепер, щоб увійти в застосунок, окрім sms, для авторизації можна вибрати опцію телефонного дзвінка.

Також в оновленій версії можна швидше створити QR-квиток на будь-які послуги, оскільки функцію розмістили на головному екрані.

Крім цього, розмежували розділи "Проїзні" та "Поїздки".

"Також зʼявилась можливість ділитися новинами, які ви отримуєте у пуш-сповіщеннях", – додав Петро Оленич.

Раніше ми розповідали, чому жінкам потрібно у 2-3 рази більше туалетних кабінок, ніж чоловікам.