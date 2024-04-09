Повернувся апетит: Київський зоопарк розповів про стан плямистих оленів, врятованих від кривдника

Плямисті олені, врятовані від нелегальних торговців, знайшли любов і турботу у Київзоо

У Київському зоопарку розпочали реабілітацію 8 плямистих оленів, яких минулого тижня поліція врятувала від нелегального продажу.

Нині олені оговтуються від фізичних і психічних травм. Вони вже почали добре харчуватися, розповіли працівники зоопарку в соцмережах.

"Раді повідомити, що група плямистих оленів, врятованих минулого тижня, пройшла реанімаційну стадію і у повному складі перейшла до лікувально-реабілітаційного етапу.

Наразі тварини оселись у великому природному вольєрі на копитному ряді Київзоо", – кажуть доглядачі.

8 оленів врятувала поліція Києва минулого тижня

Спочатку травмовані олені повністю відмовлялися від їжі та води. Але завдяки старанням зоологів і ветеринарів, звірі знову мають апетит і жагу до життя.

Раціон оленів нині складається з сіна та гілкового корму, який вони закусують яблучками та морквою. За день кожен олень з’їдає до 10 кілограмів таких кормів і випиває 5-6 літрів свіжої води.

Плямисті олені живуть у природному вольєрі поруч з доброзичливими сусідами, оленями благородними

Врятовані тварини живуть на відкритій території з кущами й деревами, поруч із доброзичливими сусідами – оленями благородними. Для тварин тут облаштовані навіси, спеціальні схованки для усамітнення й релаксу.

Після первинного відновлення вони будуть проходити реабілітацію у заповіднику.



Тварини уже добре харчуються. Їхній раціон складається з сіна та гілкового корму, яблук і моркви

"Робимо все можливе для порятунку бідолах, скривджених торговцями "живим товаром". Це довгий і складний процес, тривалістю від декількох місяців до декількох років.

Тож, побачивши групу нових мешканців у Київзоо, зберігайте спокій та не полохайте тварин. Просто подумки побажайте цим прекрасним створінням швидкого одужання!" – закликали працівники зоопарку.

Після первинного відновлення планується подальша реабілітація цих плямистих оленів у заповіднику

Нагадаємо, 3 квітня поліція Києва зупинила на блокпості чоловіка, який незаконно перевозив 9 оленів у тісному мікроавтобусі.

Один із оленів, на жаль, загинув, а інших взяв під опіку столичний зоопарк. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Нелегальному перевізнику може загрожувати до трьох років за ґратами.