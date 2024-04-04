У Києві затримали чоловіка, який незаконно перевозив 9 плямистих оленів – один помер

Чоловік перевозив 9 оленів, один з яких помер

У Києві на блокпості викрили 23-річного чоловіка, який без документів перевозив 9 плямистих оленів з Сумщини до Рівненської області.

Одна тварина померла під час транспортування у салоні мікроавтобуса, повідомляють поліція Києва та Київська міська прокуратура.

Правоохоронці затримали перевізника і розпочали розслідування. А вцілілих плямистих оленів вилучили та передали на тимчасове утримання до Київського зоопарку.

Померлого оленя також передали спеціалістам, які проведуть дослідження і встановлять точну причину смерті.

Плямистих оленів передали столичному зоопарку Нацполіція

Водія затримали ввечері 3 квітня. Зі слів чоловіка, тварин він перевозив на замовлення знайомого підприємця з Сумщини на ферму у Київську область. Жодних документів на тварин він не мав.

"3 квітня близько 22 години на блокпосту при в’їзді до Києва з Бориспільського Шосе патрульні зупинили автомобіль "Рено Мастер" під керуванням 23-річного мешканця Рівненщини.

Під час огляду в кузові автомобіля виявили 9 плямистих оленів. Водій жодних документів та дозволу на перевезення тварин не мав. Один олень вже був без ознак життя", – написали у прокуратурі.

Більше деталей чоловік не розповів. Що він планував робити з тваринами далі – з’ясує слідство. Нині вирішується питання про оголошення підозри.

Перевізнику загрожує 3 роки ув'язнення Нацполіція

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами (ст. 299 КК України).



Якщо провину перевізника доведуть, йому загрожує до трьох років тюрми.

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Довідково: плямисті олені (або японські) це представники родини оленевих, які мають червоно-руде або буре забарвлення з білими плямами. Цей вид потрапив до України у 30-х роках XX століття.

Плямисті олені в Україні мешкають на Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі тощо, а єдина у країні ферма цих тварин розміщена на Закарпатті.

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Нагадаємо, раніше у Києві поліція врятувала червонокнижну рись, яку намагались продати онлайн. Центр порятунку тварин на Київщині прихистив хвору левицю Ванду, яку викупили військові у Запоріжжі.

А торік у столиці спіймали дикого лісового оленя, який гуляв вулицями міста.