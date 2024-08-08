Тоні – 50 років! Одна із найстаріших горил святкує ювілей в Київському зоопарку

У Київському зоопарку святкуватимуть 50-й день народження однієї з найвідоміших горил у Європі Тоні. Дослідники кажуть, для примата це поважний вік. Якщо "перекласти" на людські роки – це майже 90.

Іменинник народився 8 серпня 1974 року в родині рівнинних горил Фрітца і Делфі, які на той момент проживали в Німеччині у Нюрнберзькому зоопарку.

Працівники розповідають, що малюк Тоні з дитинства "вирізнявся дещо егоцентричним та нетовариським характером", тож німецьким фахівцям довелося докласти немало зусиль для його соціалізації. Так за 20 років він встиг "здійснити подорож" Німеччиною та пожити у різних зоопарках у таких містах як Нюрнберг, Ганновер, Заарбрюкен.

"У 1999 році куратор Європейській асоціації зоопарків та акваріумів вирішив передати горилу Тоні до Київського зоопарку, де на той час проживала самка Дора. Так 29 вересня у 25-річному віці він потрапив до нас.

Але всі спроби об’єднати Тоні і Дору були марними, вони постійно конфліктували, і фахівці зоопарку були вимушені тримати їх у різних вольєрах", – зазначили у Київзоо.

ВІДЕО ДНЯ

Тоні народився 8 серпня 1974 року в Німеччині Київзоо

Дослідники зазначають, 50 років для горили – багато. Однак світовою рекордсменкою серед приматів є рівнинна горила Фату – їй 67 років, і вона є володаркою титулу найстаршої горили, яка живе в неволі. Її внесли до Книги рекордів Гіннеса. Наразі тварина мешкає у Берлінському зоопарку.

Нещодавно Фату відсвяткувала свій день народження, а у подарунок отримала корзину фруктів, овочів та їстівних квітів.

Зважаючи на поважний вік Тоні, у нього були деякі проблеми зі здоров’ям, але його стан вдалося стабілізувати. Зараз тварина почувається добре, додали у зоопарку. Старенький Тоні "веде спокійний та розмірений спосіб життя".

Тоні має свій характер, вподобання та улюблені заняття Київзоо

Крім того, примат має свій характер і любить не всіх працівників зоопарку.

"Тоні обережний, недовірливий, в міру агресивний, вдумливий та надзвичайно самолюбивий. Він в усьому має бути єдиним і головним.

Серед кіперів визнає членами родини лише жінок, з якими спілкується жестами та дозволяє себе обслуговувати. Натомість не допускає співробітників чоловічої статі – висловлює своє неприйняття та неповагу. До відвідувачів ставиться трохи зверхньо, хоча часом зацікавиться кимось і може почати спілкування мімікою та жестами", – пояснили у Київському зоопарку.

На честь дня народження Тоні Київський зоопарк влаштовує святковий пікнік та запрошує всіх охочих його відвідати.

Пікнік для тварини-ювіляра триватиме 4 дні поспіль, з 8 до 11 серпня, о 10:30 на улюбленій зеленій фазенді Тоні на Острові звірів.