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У США горила, яка народила за допомогою кесаревого розтину, відмовилася від дитини

Ірина Бура — 29 лютого, 14:27
Зоопарк Форт-Ворта

В американському зоопарку Форт-Ворта (штат Техас) у вагітної горили розвинулася серйозна хвороба, через яку тварині довелося робити екстрений кесаревий розтин. Дитинча народилося на п'ять тижнів раніше терміну.

Як повідомляє Telegraph, у матері-горили Секані розвинулася прееклампсія – глибокий розлад функцій життєво важливих органів і систем, що найчастіше виникає на тлі наявних раніше захворювань: гіпертонії, хвороб нирок, печінки і жовчовивідних шляхів, ендокринних захворювань тощо.

При пологах ветеринарам допомогла команда гінекологів, які раніше не мали досвіду роботи з приматами.

У зоопарку повідомили, що Секані – 33-річна західна рівнинна горила, повністю одужала, її дитинча також почувається добре.

Зоопарк Форт-Ворта

Однак у Секані так і не розвинулися материнські інстинкти, тому доглядачам зоопарку довелося самим піклуватися про Джамілу. Персонал одягав спеціальні "костюми горили", щоб імітувати для неї відчуття волосся на тілі матері.

Джаміла – перша горила, яка народилася за допомогою кесаревого розтину за 115-річну історію зоопарку.

Зоопарк Форт-Ворта

Експерти припустили, що "відмова матері від дитини" може бути результатом того, що дорослий примат не відчув "гормональних сигналів, пов’язаних із доношеними природними пологами".

Зоопарк Форт-Ворта

Повідомляється, що зараз працівники зоопарку тренують 24-річну горилу Грейсі бути прийомною матір'ю Джаміли.

Нагадаємо, в американському штаті Теннессі у зоопарку Брайтс народилася рідкісна жирафа без плям.

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