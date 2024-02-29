У США горила, яка народила за допомогою кесаревого розтину, відмовилася від дитини

В американському зоопарку Форт-Ворта (штат Техас) у вагітної горили розвинулася серйозна хвороба, через яку тварині довелося робити екстрений кесаревий розтин. Дитинча народилося на п'ять тижнів раніше терміну.

Як повідомляє Telegraph, у матері-горили Секані розвинулася прееклампсія – глибокий розлад функцій життєво важливих органів і систем, що найчастіше виникає на тлі наявних раніше захворювань: гіпертонії, хвороб нирок, печінки і жовчовивідних шляхів, ендокринних захворювань тощо.

При пологах ветеринарам допомогла команда гінекологів, які раніше не мали досвіду роботи з приматами.

У зоопарку повідомили, що Секані – 33-річна західна рівнинна горила, повністю одужала, її дитинча також почувається добре.

Однак у Секані так і не розвинулися материнські інстинкти, тому доглядачам зоопарку довелося самим піклуватися про Джамілу. Персонал одягав спеціальні "костюми горили", щоб імітувати для неї відчуття волосся на тілі матері.

Джаміла – перша горила, яка народилася за допомогою кесаревого розтину за 115-річну історію зоопарку.

Експерти припустили, що "відмова матері від дитини" може бути результатом того, що дорослий примат не відчув "гормональних сигналів, пов’язаних із доношеними природними пологами".

Повідомляється, що зараз працівники зоопарку тренують 24-річну горилу Грейсі бути прийомною матір'ю Джаміли.

Нагадаємо, в американському штаті Теннессі у зоопарку Брайтс народилася рідкісна жирафа без плям.