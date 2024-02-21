У США ведучу YouTube-каналу про виховання засудили за жорстоке поводження з дітьми

У США блогерку Рубі Франке, яка вела YouTube-канал про виховання дітей, засудили до чотирьох термінів увʼязнення за жорстоке поводження з власними дітьми з обтяжувальними обставинами.

До викриття жінка мала 2,3 мільйона підписників, повідомляють The Guardian та BBC.

42-річну Рубі Франке з американського штату Юта арештували у серпні минулого року. Це сталося після того, як її виснажений 11-річний син із відкритими ранами й перев'язаний скотчем виліз з вікна будинку, щоб попросити їжі й води у сусіда. Пізніше у такому ж стані знайшли 9-річну дочку Франке.

Після арешту блогерки її старша дочка, 20-річна Шарі Франке, поділилася в Instagram зображенням поліцейських з підписом "Нарешті".

Франке разом із дітьми до арешту проживали у Джоді Гільдебрандт, власниці консультаційного бізнесу із самовдосконалення. Жінки разом працювали над створенням відео з порадами щодо виховання дітей і стосунків.

За словами прокурора, Франке регулярно відмовляла сину та доньці в їжі, воді, ліжках для сну та практично в усіх форматах розваг.

У грудні Франке та Гільдебрандт визнали себе винними у жорстокому поводженні з дітьми з обтяжувальними обставинами другого ступеня.

Обох жінок засудили до чотирьох термінів від одного до 15 років. Вироки будуть виконуватися послідовно. Скільки часу вони зрештою відбудуть, визначатиме комісія з умовно-дострокового звільнення.

Під час винесення вироку Франке попросила вибачення у своїх дітей, сказавши, що "вірила, що темне – це світло, а хороше – це погане".

"Протягом останніх чотирьох років я вирішила слідувати порадам і настановам, які привели мене в темну оману. Моя спотворена версія реальності залишалася практично безконтрольною, оскільки я ізолювалася від усіх, хто кидав мені виклик", – сказала Франке.

Гільдебрандт, своєю чергою, побажала дітям "фізичного та емоційного зцілення".

"Одна з причин, чому я не пішла до суду, полягає в тому, що я не хотіла, щоб вони емоційно переживали досвід, який міг би завдати їм шкоди. Я сподіваюся і молюся, що вони зціляться і будуть рухатися вперед, щоб мати прекрасне життя", – заявила вона.

Ще до арешту деякі глядачі скаржилися на Франке правоохоронним органам. Зокрема, у 2020 році до Служби захисту дітей надійшли повідомлення, що син блогерки Чад, якому тоді було 15 років, спав на мішку з бобами протягом семи місяців.

Адвокати Франке стверджували, що у ситуації винна Гільдебрандт, яка нібито "систематично ізолювала" її від сім'ї, через що їхня клієнтка прийняла "спотворене почуття моралі".

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 75% українців вважають, що сторонні люди мають реагувати на сімейне насильство щодо дітей.