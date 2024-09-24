У Києві затримали 33-річну жінку, яка напала з ножем на нову дівчину колишнього чоловіка

У Києві 33-річна жінка з ножем напала на нову дівчину колишнього чоловіка

В Оболонському районі Києва 33-річна жінка скоїла напад з ножем на нову дівчину свого колишнього чоловіка, з яким виховує спільну дитину.

Потерпілу госпіталізували до лікарні із проникаючим ножовим пораненням, повідомили у поліції Києва.

Як розповіли поліцейські, зловмисниця зустрілася з чоловіком, щоб обговорити питання стосовно їхньої дитини. Проте на цю зустріч прийшла також його нова співмешканка.

Поступово розмова переросла у конфлікт і бійку. Потім фігурантка злочину дістала ніж і вдарила ним суперницю в живіт.

Потерпілу госпіталізували до лікарні із проникаючим ножовим пораненням Поліція Києва

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"До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що біля будинку на проспекті Оболонському перебуває його жінка з ножовим пораненням.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники та карета швидкої допомоги", – зазначили в київській поліції.

Правоохоронці затримали нападницю та оголосили їй про підозру. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень – частина 1 стаття 121 Кримінального кодексу України.

Раніше ми розповідали, що в Дніпрі затримали чоловіка, який бив і кидався на жінок. Йому призначили психологічну експертизу.