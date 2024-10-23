"Родич у біді": у Києві викрили шахрайську схему, за якою пенсіонерів ошукали на 340 тисяч гривень

У Києві затримали раніше судимого 31-річного одесита – його підозрюють в обмані двох пенсіонерів, яких фактично примусили віддати 340 тисяч гривень, аби "допомогти родичу".

Від дій зловмисника та його співучасників постраждали 91-річна жінка та 77-річний чоловік, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Спільники зловмисника з місць позбавлення волі зателефонували на стаціонарний телефон літнього чоловіка і повідомили, що його дружина нібито потрапила в ДТП, внаслідок чого загинула інша водійка.

Київська міська прокуратура/Facebook Київська міська прокуратура/Facebook

Пенсіонеру запропонували терміново передати 300 тисяч гривень, аби "зам’яти" цю справу.

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"Пенсіонер виконав всі вимоги і віддав 300 тис. гривень підозрюваному, який прийшов до нього додому за грошима. Згодом постраждалий зателефонував дружині та зрозумів, що його ошукали", – розповіли в прокуратурі.

Того ж дня 31-річний чоловік отримав ще 40 тисяч гривень від 91-річної пенсіонерки. Жінці зловмисник сказав, що кошти "необхідні її сусідці для операції".

Отримані шляхом обману 340 тисяч гривень одесит переказав поштою. Згодом ці кошти він передав спільникам на криптогаманець і поїхав із Києва до Дніпра.

Правоохоронці розшукали та затримали чоловіка – йому повідомили про підозру у вчиненні шахрайства, що завдало істотної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

"Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відомо, що він вже відбув покарання за створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю", – додали в Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, шахрайська схема "ваш родич у біді" – не нова, але доволі поширена. Українцям варто бути пильними у разі отримання інформації про те, що їхні рідні нібито потрапити до лікарні або що їх затримали правоохоронці.

Зловмисники, які намагаються заволодіти коштами, часто представляються працівниками поліції або лікарями і вимагають кошти "для вирішення проблеми".

У поліції радять не виконувати вимог аферистів, а спершу з’ясувати місце перебування близької людини та зателефонувати на спецлінію 102.

Крім того, злодії можуть називатися працівниками соціальних чи комунальних служб, тому варто бути обачними з тим, кого впускати до помешкання.

"Вимагайте у таких відвідувачів ваших домівок показати документи. Завжди перевіряйте отриману від них інформацію. Аби впевнитись у реальності пропозицій непроханих гостей, необхідно телефонувати в ті організації, працівниками яких вони називаються", – кажуть у поліції Києва.