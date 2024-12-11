У Києві чоловік побив свого пса: поліція відкрила кримінальне провадження

Собака, якого побили в Києві, наразі у ветеринара

У Києві чоловік жорстоко поводився зі своїм собакою. Агресію щодо тварини зафіксувала вулична камера на вул. Драгоманова, а невдовзі відео, на якому чоловік б’є та притискає пса ногою до землі, оприлюднили у соцмережі.

Наразі особу чоловіка, який завдавав страждань тварині, встановлено, повідомили у столичній поліції.

У зоозахисній організації URSA відреагували на ситуацію.

"На основі відеозапису встановити травми у собаки на момент інциденту неможливо, але їх наявність не можна виключати.

Варто також зазначити, що подібні дії викликають обґрунтовані підозри стосовно ставлення до тварини в домашніх умовах. Адже продемонстрована агресія може бути лише частиною систематичного жорстокого поводження", – наголосили зоозахисники.

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Правопорушника наразі ще не затримали, додали у поліції. Однак вже відкрили кримінальну справу за фактом жорсткого поовдження з твариною (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

За вчинення такого правопорушення законодавством передбачено покарання – до 3 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Наразі постраждалим собакою опікується зоозахисна організація "Плюшка". Там повідомили, що вже доправили тварину до ветеринара, аби перевірити його стан.

Попередньо лікарі встановили, що пес глухий, тому не чув команд. А власник замість гуманного виховання застосовував силу до тварини. На тілі собаки є почервоніння, які свідчать про удари та сліді від спроби задушити тварину.