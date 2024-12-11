На Рівненщині 15-річний підліток вистрелив у собаку: тварина загинула, а за справу взялася поліція

На Рівненщині 15-річний хлопець вистрілив у собаку

Оновлено 11.12.24 о 13:00

У селі Немирівка, що на Рівненщині, підліток вистрілив у собаку. Від отриманих травм тварина загинула.

Про це повідомили у "Домівці врятованих тварин".

Як розповіли у центрі, інформацію про нього зоозахисники отримали від небайдужих підписників.

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Згодом на публікацію відреагували й у поліції Рівненщини. Правоохоронці оперативно встановили особу кривдника – ним виявився 15-річний житель Радивилівської територіальної громади.

За даними правоохоронців, подія сталася на початку листопада. Хлопець вистрілив з гвинтівки та поцілив у голову безпритульного собаки.

"Хлопець залишив чотирилапого на вулиці, але його матір забрала тварину додому та намагалася самотужки надати допомогу.

Під час спілкування із поліцейськими, жінка запевняла, що собака помер. Однак під час огляду території господарства слідчо-оперативна група виявила пса.

Його негайно доправили до ветеринарної клініки, утім під час надання допомоги тварина померла", – розповіли у поліції.

Юнак пояснив, що розлютився на собаку, адже той постійно заходив у їхнє господарство та заважав.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною (частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

Раніше ми розповідали, що у Києві засудили 56-річну жінку, яка викинула свого кота з восьмого поверху.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію з поліції Рівненської області.