У Києві судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв насилля над своєю донькою на очах в онуків

Суд також розглядає справу за ухилення від проходження програми кривдників.

У Києві судитимуть 55-річного чоловіка, який тривалий час вербально ображав свою дочку, бив її та виганяв із дому. Свідками домашнього насилля були його онуки віком 4 та 7 років.

Про направлення справи про психологічне, економічне та фізичне насилля на розгляд суду повідомила Київська міська прокуратура. Кривднику загрожує до 2 років ув’язнення.

У коментарі для "УП.Життя" речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова повідомила, що 34-річна дочка кривдника сама звернулася до правоохоронців.

За даними слідства, чоловік, який має проблеми з алкоголем, кривдив рідних протягом 5 місяців – від вересня 2023 року до лютого 2024-го.

Систематичні акти насилля чоловік здійснював на очах 4-річного онука та 7-річної онуки. Наразі діти переїхали до батька.

За даними правоохоронців, раніше киянина неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Він перебуває на обліку Національної поліції у статусі "кривдника". Відносно нього суд також розглядає справу за ухилення від проходження програми кривдників.

Раніше ми розповідали про 46-річну киянку, яка напідпитку била свою літню матір. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо неї у березні 2024 року.