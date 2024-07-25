У Києві поліцейські придбали 19 фото і відео у моделі OnlyFans, щоб її викрити

Дніпровський районний суд міста Києва притягнув до відповідальності дівчину за виготовлення та збут порноконтенту на сайті OnlyFans. Аби довести провину, правоохоронці зробили оперативну закупку незаконних фото та відео на суму 5110 грн.

Як свідчить судове рішення, експертиза встановила, що 8 придбаних уповноваженими особами на одному з відомих сайтів фото та 11 відео мали порнографічний характер.

"(Обвинувачена – ред.), діючи всупереч вимог статей 1, 2 Закону України "Про захист суспільної моралі", якими встановлюються правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції порнографічного характеру, що негативно впливає на суспільну мораль, використовуючи можливість розміщувати для публічного доступу інформацію у всесвітній мережі Інтернет через сайт onlyfans.com умисно вчинила дії, спрямовані на виготовлення та збут зображень порнографічного характеру, які знаходяться у явному протиріччі з існуючими традиціями інтимного спілкування людей за наступних обставин", – зазначається в тексті документа.

Уродженка Одещини, яка займалася їхнім створенням та збутом, уклала угоду про визнання винуватості зі стороною обвинувачення.

Суд визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301 КК України та призначив штраф у розмірі 35,7 тисяч гривень.

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Також авторку незаконного контенту зобов’язали оплатити витрати на проведення експертиз у сумі понад 9 тисяч гривень.

Народний депутат 9-го скликання Верховної ради Ярослав Железняк фракції "Голос" звернув увагу на відповідне судове рішення – зокрема, на обсяги закупки, яку здійснили правоохоронці.

"Я так розумію справу розслідували у поліції. Ок, бачу у деяких там працівників багато часу і зайвих грошей на "контрольні закупівлі". Зараз якраз бюджет 2024 року переглядаємо – як раз зрозуміло, кому його треба скоротити", – зазначив обранець.

Редакція "УП. Життя" звернулася до Головного управління Національної поліції Києва за коментарем і очікує на відповідь.

У липні 2023 року суд на Полтавщині визнав винною жінку за поширення інтимних відео власного авторства користувачу Telegram.