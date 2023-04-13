У Львові дівчину засудили за продаж власного порноконтенту в соцмережах

У Львові судили дівчину з Волині, яка у 2020 році продавала власні фото та відео порнографічного характеру у соцмережах.

Шевченківський районний суд призначив дівчині рік умовно, йдеться у рішенні, повідомляє Zaxid.Net.

В Instagram дівчина спілкувалась з чоловіками і пропонувала продовжити спілкування у Telegram, де вона поширювала еротику, порнографічні фото та відео.

За доступ до закритого Telegram-каналу з контентом 18+ потрібно було заплатити за 350 грн на тиждень, йдеться у матеріалах справи.

Про поширення відвертого контенту у поліцію повідомив один із підписників "блогерки" – пенсіонер, який колись працював головним інспектором відділу захисту інтелектуальної власності.

Чоловік пояснив, що любить дивитись сторінки в соцмережах. У 2020 році він випадково побачив сторінку дівчини, зацікавився та почав спілкування.

Згодом він отримав номер рахунку і повідомлення про те, що подальше спілкування є платним.

Фото ілюстративне: deagreez1 /Depositphotos

"Оплативши вказану суму, він отримав доступ до фото, які на його думку, були порнографічного змісту. Про його витівки дізналась його цивільна дружина та влаштувала скандал.

Тоді він вирішив повідомити працівників кіберполіції про таке розповсюдження порнографії та в подальшому дав добровільну згоду на документування його дій", – йдеться у матеріалах справи.

Чоловік звернувся до поліції – надалі контент переглядали вже у присутності правоохоронців.

"Після того скандалу, який йому влаштувала дружина, він згодний був заплатити і вдвічі більше, щоб тільки налагодити з нею відносини та припинити розповсюдження таких знімків", – додають у судовому рішенні.

Одним зі свідків був ді-джей, з яким дівчина познайомилась у нічному клубі 7-8 років тому. Вони обмінялись телефонами, періодично спілкувались, він був підписаний на її сторінку в Instagram.

Хлопець також надсилав гроші, необхідні для перегляду каналу, але суду заявив, що контент не дивився.

"Одного разу прийшло повідомлення, що сторінка дівчини буде закрита і в підтримку каналу треба прислати 350 грн. При цьому обвинувачена писала, що виставила порно.

Він переслав згадану суму на вказаний рахунок, оскільки це був період пандемії і він підтримував людей, на яких був підписаний. Проте змісту вказаного телеканалу він не переглядав. В даний час він видалив телефон обвинуваченої", – йдеться у справі.

Шевченківський райсуд визнав дівчину винною за ч. 1 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та спершу призначив 3 роки позбавлення волі.

Потім на підставі ст.75 КК України дівчину звільнили від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк 1 рік.

Блогерка зобов’язана періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, і не виїжджати за межі України без погодження.

Також дівчину зобов’язали покрити витрати на залучення експертів – 4249 гривень 70 копійок.

Нагадаємо, раніше у Полтаві харків'янку засудили за продаж нюдсів до 3 років умовно.