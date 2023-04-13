У Львові дівчину засудили за продаж власного порноконтенту в соцмережах

У Львові судили дівчину з Волині, яка у 2020 році продавала власні фото та відео порнографічного характеру у соцмережах.

Шевченківський районний суд призначив дівчині рік умовно, йдеться у рішенні, повідомляє Zaxid.Net.

В Instagram дівчина спілкувалась з чоловіками і пропонувала продовжити спілкування у Telegram, де вона поширювала еротику, порнографічні фото та відео.

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За доступ до закритого Telegram-каналу з контентом 18+ потрібно було заплатити за 350 грн на тиждень, йдеться у матеріалах справи.

Про поширення відвертого контенту у поліцію повідомив один із підписників "блогерки" – пенсіонер, який колись працював головним інспектором відділу захисту інтелектуальної власності.

Чоловік пояснив, що любить дивитись сторінки в соцмережах. У 2020 році він випадково побачив сторінку дівчини, зацікавився та почав спілкування.

Згодом він отримав номер рахунку і повідомлення про те, що подальше спілкування є платним.

Фото ілюстративне: deagreez1 /Depositphotos

"Оплативши вказану суму, він отримав доступ до фото, які на його думку, були порнографічного змісту. Про його витівки дізналась його цивільна дружина та влаштувала скандал.

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Тоді він вирішив повідомити працівників кіберполіції про таке розповсюдження порнографії та в подальшому дав добровільну згоду на документування його дій", – йдеться у матеріалах справи.

Чоловік звернувся до поліції – надалі контент переглядали вже у присутності правоохоронців.

"Після того скандалу, який йому влаштувала дружина, він згодний був заплатити і вдвічі більше, щоб тільки налагодити з нею відносини та припинити розповсюдження таких знімків", – додають у судовому рішенні.

Одним зі свідків був ді-джей, з яким дівчина познайомилась у нічному клубі 7-8 років тому. Вони обмінялись телефонами, періодично спілкувались, він був підписаний на її сторінку в Instagram.

Хлопець також надсилав гроші, необхідні для перегляду каналу, але суду заявив, що контент не дивився.

"Одного разу прийшло повідомлення, що сторінка дівчини буде закрита і в підтримку каналу треба прислати 350 грн. При цьому обвинувачена писала, що виставила порно.

Він переслав згадану суму на вказаний рахунок, оскільки це був період пандемії і він підтримував людей, на яких був підписаний. Проте змісту вказаного телеканалу він не переглядав. В даний час він видалив телефон обвинуваченої", – йдеться у справі.

Шевченківський райсуд визнав дівчину винною за ч. 1 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та спершу призначив 3 роки позбавлення волі.

Потім на підставі ст.75 КК України дівчину звільнили від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк 1 рік.

Блогерка зобов’язана періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, і не виїжджати за межі України без погодження.

Також дівчину зобов’язали покрити витрати на залучення експертів – 4249 гривень 70 копійок.

Нагадаємо, раніше у Полтаві харків'янку засудили за продаж нюдсів до 3 років умовно.