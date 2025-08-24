У вишиванках і військовій формі: у Києві до Дня Незалежності переодягли скульптури малюків-засновників
У Києві до Дня Незалежності переодягли скульптури пам’ятника "Малюків, що пускають кораблики", який розташований на Поштовій площі.
Знімки малюків-засновників столиці у вишиванках та військовій формі опублікував автор пам’ятника Володимир Журавель.
"Традиційно переодягли малюків до свят! Дякуємо всім, хто захищає і допомагає Україні! Всім, хто наближає перемогу добра над злом! Всім, хто несе світло!" – написав скульптор.
Митець розповів, що вишиті сорочки для скульптур створила його дружина Катерина Журавель, а також її сестри – Валентина та Марія Легка. За словами Володимира, одяг на Либеді – з Чернігівської області, Кию – з Волинської, а Хориву – з Київської.
Малюка Щека одягнули у військову форму з шевронами підрозділів, де служать брати скульптора – Дмитро та Руслан Журавель.
