У Києві викрили людей, які продавали в інтернеті таблетки для схуднення із психотропною речовиною

У Києві група людей продавала ліки для схуднення із психотропною речовиною – їх затримали

У Києві викрили групу людей, яка продавала в інтернеті таблетки для схуднення із психотропною речовиною, що пригнічує апетит.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що до злочинної групи входило четверо учасників. Організував та очолив її 25-річний киянин.

Через інтернет-магазин і соцмережі підозрювані продавали таблетки для схуднення зі психотропною речовиною – сибутраміном. Це похідна від амфетаміну, яка пригнічує апетит і посилює відчуття ситості.

Обшуки злочинної групи Київська міська прокуратура/Facebook

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Організатор групи забезпечував надходження товару для їхнього фасування та продажу, контролював збут, встановлював графік роботи та завдання для інших учасників. Також він займався "бухгалтерією".

Інші члени групи продавали пігулки для схуднення онлайн, надсилаючи товар поштою по всій Україні.

Під час досудового розслідування правоохоронці зробили 4 оперативні закупки пігулок на суму 65 тисяч гривень.

Після обшуків у фігурантів вилучили понад 30 тисяч пігулок, які коштують понад 3,6 мільйона гривень.

Учасникам злочинної групи інкримінують вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин – частина 3 статті 307 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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