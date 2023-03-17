СБУ викрила зловмисників, які ввозили і продавали онкопацієнтам фальшиві ліки від раку

Служба безпеки України викрила міжнародну схему ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для лікування онкохворих.

Зловмисники переправляли фальшиві ліки від раку під виглядом "гуманітарної допомоги" та продавали онкопацієнтам, повідомляє СБУ та Офіс Генерального прокурора.

У зловмисників вилучили 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 мільйонів гривень.

Також спецслужби перевіряють причетність понад десяти лікарів-онкологів, зокрема зарубіжних, до постачання і поширення псевдоліків серед пацієнтів.

Фото: СБУ

"Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів.

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, схему організував житель Київської області. Злочинна група приховано ввозила підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги.

Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці.

СБУ викрила міжнародну схему ввезення фальсифікованих препаратів проти раку в Україну

Потім фальсифікат продавали хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання.

Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а товар відправляли поштою.

Шахраї ввозили псевдоліки під виглядом гуманітарної допомоги і продавали онкопацієнтам

Правоохоронці провели обшуки на складі та в помешканнях шахраїв. Вони виявили мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності, чорнову бухгалтерію, 3 автомобілі, якими доставляли "ліки" і понад 20 банківських карток, через які зловмисники розраховувались з клієнтами.

Також правоохоронці встановили ймовірних постачальників псевдоліків – зокрема, з Туреччини та країн Європейського Союзу.

Фальшиві препарати, ймовірно, постачалися з Туреччини і країн ЄС

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають характеристикам, заявленим в інструкції "виробника".

Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).

Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Усім зловмисникам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", – додають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Буковині поліція викрила схему привласнення державних коштів медзакладом: там "лікували" вигаданих пацієнтів.