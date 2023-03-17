СБУ викрила зловмисників, які ввозили і продавали онкопацієнтам фальшиві ліки від раку

Служба безпеки України викрила міжнародну схему ввезення в Україну фальсифікованих препаратів для лікування онкохворих.
Зловмисники переправляли фальшиві ліки від раку під виглядом "гуманітарної допомоги" та продавали онкопацієнтам, повідомляє СБУ та Офіс Генерального прокурора.
У зловмисників вилучили 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 мільйонів гривень.
Також спецслужби перевіряють причетність понад десяти лікарів-онкологів, зокрема зарубіжних, до постачання і поширення псевдоліків серед пацієнтів.
|Фото: СБУ
"Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів.
У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, схему організував житель Київської області. Злочинна група приховано ввозила підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги.
Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці.
|СБУ викрила міжнародну схему ввезення фальсифікованих препаратів проти раку в Україну
Потім фальсифікат продавали хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання.
Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а товар відправляли поштою.
|Шахраї ввозили псевдоліки під виглядом гуманітарної допомоги і продавали онкопацієнтам
Правоохоронці провели обшуки на складі та в помешканнях шахраїв. Вони виявили мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності, чорнову бухгалтерію, 3 автомобілі, якими доставляли "ліки" і понад 20 банківських карток, через які зловмисники розраховувались з клієнтами.
Також правоохоронці встановили ймовірних постачальників псевдоліків – зокрема, з Туреччини та країн Європейського Союзу.
|Фальшиві препарати, ймовірно, постачалися з Туреччини і країн ЄС
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають характеристикам, заявленим в інструкції "виробника".
Усім учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).
Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
|Усім зловмисникам повідомили про підозру та обрали запобіжний захід
"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", – додають правоохоронці.
Нагадаємо, раніше на Буковині поліція викрила схему привласнення державних коштів медзакладом: там "лікували" вигаданих пацієнтів.
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